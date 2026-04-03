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不想丟就留下吧！「反向整理法」超適合無法丟東西的人

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▲女性,整理,客廳,餐桌,馬克杯,收納。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲把重點放在留下來的物品，可以減少丟棄的心理壓力。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

對於許多人來說，斷捨離最難的一關不是「整理」，而是「丟棄」。看著滿屋子的雜物，每一件似乎都有留下的理由，最後往往因為壓力太大而放棄。如果你也深受其擾，不妨試試看「反向整理法」。這個方法的核心很溫柔：我們不再糾結於「要丟掉什麼」，而是把重點放在「我想要留下什麼」。

透過這種心態的轉變，你可以減少愧疚感，讓整理過程變得像是在挑選寶物一樣愉快。跟傳統的整理法不同，總是一件件問自己「這還要嗎？」，這會強迫我們面對「損失」，容易產生浪費錢的罪惡感或捨不得的情緒。

「反向整理法」則是反過來：先假設這個空間是空的，你只把那些你真心喜愛、經常使用、或是生活中不可或缺的東西拿出來。剩下的，就是那些平常被忽視、不再讓你心動的雜物，這時候再處理它們，心情會輕鬆許多。

▲▼整理師,衣櫃,換季。（圖／photoAC）

▲整理衣櫃換季這心法也很適合。（圖／photoAC）

實作指南：簡單三步驟
第一步：縮小範圍，一次只選一個目標
不要試圖一天整理整間屋子。先從一個「小分類」開始。

・廚房的一層櫥櫃（例如：馬克杯類）
・浴室的洗手台檯面
・抽屜裡的文具
・一疊待處理的桌遊

第二步：挑選你的「心頭好」
針對這個分類，把所有東西先看過一遍，然後只拿走符合以下條件的物品，將這些「寶物」先放在一旁的空位或籃子裡。

・你每天都會用到的： 雖然它不一定漂亮，但功能性極強（像是好用的開罐器或螺絲起子）。
・看到它會讓你微笑的： 具有珍貴紀念意義，或是質感讓你非常喜愛的物品。
・近期內絕對會穿/用的： 尺碼合適且符合現在風格的衣物。

第三步：重新審視剩餘物品
現在原本的地方剩下的就是你沒選中的東西，既然最重要的都已經拿出來了，剩下的東西通常是這些理由。

・因為「特價」才買，但其實不好用的東西。
・雖然是禮物，但風格不合，一直積灰塵的東西。
・重複性過高，只是備用的雜物。

▲▼整理衣櫃。（圖／Unsplash）

因為你已經確定了哪些是「真愛」，剩下的東西對你而言吸引力會大幅下降，這時再決定要捐贈、轉送或回收，阻力會小很多。

整理不代表要過著空無一物的「極簡生活」，而是為了讓你的生活空間裡，充滿的都是讓你感到舒適與便利的物品。
下次感到整理壓力時，試著把手伸向那些你最喜歡的東西，把它們先「救」出來。你會驚訝地發現，當心靈被喜愛的事物填滿時，對於雜物的執著自然就會消失了。

關鍵字：

斷捨離, 反向整理, 整理技巧, 居家收納, 減壓方法

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