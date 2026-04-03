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原大魯閣新竹變「遠雄新竹店」　兒童節市集讓孩子當小老闆

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記者蔡惠如／綜合報導

原大魯閣新竹湳雅廣場由遠雄接手 10 年，清明與兒童節連假即將到來，iFG 遠雄新竹店首個兒童節也正式登場，今年以「叢林冒險」為靈感，推出「HUNTER KIDS 獵萌行動」系列活動，將商場打造為一站式的親子遊樂園 。從熱鬧的二手市集到趣味闖關任務，甚至還有時下最流行的 K-POP 舞蹈挑戰，規劃了滿滿的互動體驗，讓小朋友能化身「萌系小獵人」在城市裡展開探索，享受充滿驚喜的假期時光。

▲iFG遠雄新竹店首個兒童節活動正式登場。（圖／業者提供）

▲iFG遠雄新竹店首個兒童節活動正式登場。（圖／業者提供）

iFG 遠雄新竹店從 4／4 至 4／5 登場「小獵人淘寶市集」，集結 60 組攤位，最特別的是讓孩子親自擔任「小老闆」，學習整理、販售家中的閒置物品 。透過實際的交易與交換過程，孩子們不僅能體驗職場趣味，更能從中建立惜物與分享的價值觀，還聯手在地里辦公處設計了「小獵人闖關趣」，包含 5 大趣味關卡，只要憑不限金額的消費發票就能參加，過關後除了有小禮物，達成全數關卡還能領取電子美食金 50 元。

▲iFG遠雄新竹店首個兒童節活動正式登場。（圖／業者提供）

此外，連假期間特別規劃了「萌趣星空影院」，分別放映《藍色小精靈大電影》與《名偵探皮卡丘》，為家庭客群打造星空下的浪漫觀影回憶。4／5 當天首度舉辦的 K-POP 隨機舞蹈挑戰，現場將隨機放送音樂，邀請大人小孩不分舞技高低，都能跟著節奏盡情擺動，感受活力四射的派對氛圍。

▲iFG遠雄新竹店首個兒童節活動正式登場。（圖／業者提供）

▲iFG遠雄新竹店首個兒童節活動正式登場。（圖／業者提供）

業者表示，4／3 至 4／26 期間，會員當日單筆消費滿 888 元，可兌換「獵萌野餐保溫袋」滿額禮；連假期間若消費滿 1,388 元，還能參與幸運搖獎抽甜點券；4／17 至 4／18 還有會員日加碼，享有點數 2 倍送及折抵優惠。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園。（圖／業者提供）

迎接四天兒童節連假，GLORIA OUTLETS 華泰名品城將 4／1 起啟動「繽紛童樂派對」，有 YOYO 家族現身帶動唱，更攜手 Gogoro 打造「玩具總動員」闖關活動，加碼價值 7 萬多元的聯名機車抽獎。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

華泰名品城今年將二、三期廣場打造成巨型樂園。三期廣場以「玩進顏料裡」為主題，現場設有擬真調色盤與巨型油漆桶供民眾拍照 。4／3 至 4／6 連假期間，每天下午 4 點至 5 點，草莓姐姐、羚羊哥哥等 YOYO 家族明星將輪番上陣表演 。家長只要憑當日單筆滿 2,000 元發票，即可在當日下午 15:00 兌換限量的合照券，近距離與明星姐姐哥哥互動留念。

▲兒童節華泰名品城變身巨型樂園，宏匯廣場泰服體驗免費拍。（圖／業者提供）

二期廣場則有 Gogoro 與迪士尼皮克斯聯名的「玩樂總動員」主題遊樂場。現場設置 4.5 米巨型火箭與多個電影角色拍照區，民眾可參與「拯救三眼怪」彈跳床等免費互動關卡 。完成指定任務不僅能拿貼紙包，還能參加扭蛋抽獎活動，最大獎為價值 74,980 元的全新 Gogoro EZZY 500《玩具總動員》系列車款。

關鍵字：

遠雄新竹店, 兒童節活動, HUNTER KIDS 獵萌行動, 小獵人淘寶市集, 小獵人闖關趣, 萌趣星空影院, K-POP隨機舞蹈, 獵萌野餐保溫袋, 親子旅遊, 連假去處

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