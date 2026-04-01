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me ISSEY MIYAKE霓虹快閃店在台中！「便利貼神包」秒收納、巨型扭蛋機太Q

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記者鮑璿安／台中報導

以日常中最熟悉的便利貼、螢光標記筆為靈感來源，me ISSEY MIYAKE 將色彩注入全新「NEON POP」快閃店，於 4 月 1 日至4 月 29 日正式登陸台中勤美商圈！透過鮮明霓虹色調與幾何語彙，讓人一踏入就忍不住直呼「太可愛」，也帶來許多延續布料美學的話題單品。

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲me ISSEY MIYAKE 將色彩注入全新「NEON POP」快閃店，於 4 月 1 日至4 月 29 日正式登陸台中勤美商圈 。（圖／品牌提供）

作為三宅一生於2000年創立的支線品牌，me ISSEY MIYAKE 以「me＝我」為核心概念，強調服裝應回歸穿著者本身。品牌以貼近身形又具延展性的上衣設計聞名，從經典的 STRETCH PLEATS 延伸出 FINE KNIT PLEATS、SEE THROUGH CREPE、CAULIFLOWER 等系列，不僅兼顧舒適與造型，也讓每個人都能自由詮釋個人風格。輕盈、易穿、價格相對親民的特性，也讓 me 成為許多人入門三宅一生的第一站。

這次最吸睛的，莫過於將「便利貼」概念轉譯為服裝與配件，限定單品透過品牌擅長的摺皺技術與輕量材質，打造出可折疊、好收納的上衣與托特包，不僅延續 me 一貫的機能性，更讓日常攜帶變得輕盈又有趣。包款在收納時可壓縮成小巧體積，展開後則呈現立體結構與鮮明色塊，就像隨身攜帶的一抹霓虹風景。

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ me ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

空間設計同樣延續這股可愛能量，整體以螢光色搭配誇張幾何裝置，像是跳出平面的圖形被放大成立體場景，從雲朵、鋸齒到色塊框架，整個快閃店更像一座迷你遊樂場。現場也同步迎來「巨型霓虹扭蛋機」，亮眼的黃色機台成為視覺中心，消費者可親自扭出驚喜掛件小物。

同場加映

Polo Ralph Lauren 於 台北 101 購物中心限時打造 Polo Play 春夏限定快閃店，率先帶來 2026 春夏系列多款全新包型與限定單品。本季包款以鮮明色彩與簡約結構為設計核心，其中迷你桶包為區域限定包款，以 Polo Sport 球體造型為靈感打造圓潤桶形輪廓，搭配磁吸式包蓋與可手提、肩背的多種背法，推出水母藍、青檸黃、金絲雀黃與棉花糖粉等清新色調，並於台北 101 快閃店獨家販售。

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

▲▼ polo 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

三宅一生, 快閃店, 便利貼, 霓虹色, 台中

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