台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看

▲台中漢神洲際購物中心即將登場，有6.6萬坪規模。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣百貨業在今年 4 月迎來「超大」話題！兩大重量級商場包括台中「漢神洲際購物廣場」與台北「SOGO 大巨蛋」接連登場，商場總面積加起來突破 10 萬坪，多達數百家全台首發品牌與特色旗艦店全登場。無論是追求精品的時尚咖，還是熱愛星級美食的饕客，4 月準備好好逛到腿軟。

漢神洲際打造中區新時尚地標

備受台中消費者期待的「漢神洲際購物廣場」將於 4／10 正式開幕，整體規模達 6.6 萬坪的購物空間，集結超過 500 家品牌進駐，其中約 150 家為全台首家或台中獨家店型 。空間設計上更是別出心裁，商場不僅擁有全台首創的「高空不過夜露營」場域「Sky Camp 天際營地」，讓人在城市中心也能享受戶外悠閒氛圍，更融入了台中精密機械文化的齒輪元素，並結合鄰近洲際棒球場的地理優勢，展現獨特的賽事與生活連結 。

漢神洲際構築台灣中區市場全新精品聚落，包含 FERRAGAMO、Dolce & Gabbana 等 12 家台中獨家品牌，以及 BOSS 全台旗艦店 。美妝區也進駐 PRADA Beauty 全台首家精品美妝旗艦店、GUCCI Beauty 全台最大店型外，TOM FORD Beauty 也在此導入全台最大店裝並設有專屬 VIP Lounge，搭配全台首創的「美妝香檳吧」，為中部消費者提供最具指標性的高端感官體驗 。

餐飲集結超過 50 家品牌，企圖打造台中最具話題的美食聚集地。結合自家漢來美食的優勢，包括米其林星級粵菜「漢來名人坊」、超熱門的吃到飽「島語」也將在 7 月登場，還有屋馬集團推出的全台首家韓式燒烤品牌「尚屋」，以及攜手韓國正寬法師共創的全新蔬食品牌「樂蔬 LE SHU」也話題十足。加上首度進駐北台中並「升級」的日本超市 LOPIA，勢必將掀起一波波的排隊熱潮 。

SOGO 大巨蛋千坪美妝區規模破紀錄

台北東區最新話題則由「遠東 Garden City（SOGO 大巨蛋）」領銜，其中規模最大、佔地 3 萬坪的 B 區商場，可望在母親節之前正式開出。與深耕東區 39 年、主打 35 至 60 歲「老錢風」客層的 SOGO 忠孝館不同，大巨蛋店將核心鎖定在 22 至 45 歲的新世代，致力於成為跨世代的消費橋樑。商場內容朝向未來 20 年的趨勢做規劃，規模與品牌數量將呈現強大的 SOGO 招商實力。

▲SOGO大巨蛋預計在4月底、母親節前登場。（圖／翻攝threads.com）

最具話題性的亮點之一，便是日本超人氣超市 LOPIA 插旗信義區一級戰區，大巨蛋門市預計於 4 月下旬至 5 月上旬間開幕。LOPIA 台灣總經理水元仁志日前透露，大巨蛋門市將在南港店的基礎上全面升級，不僅有壓倒性的肉品陳列與台北首次推出的正宗壽司，名廚鎧塚俊彥的甜點品牌也將登場，打造宛如博物館般的甜點專區。此外，SOGO 大巨蛋還預計打造全台最大的化妝品區，空間面積高達 1,000 坪以上，實力與規模都將大幅超越現有的百貨紀錄。