10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

▲在複雜的人際關係裡，有些小觀察可以幫助我們辨識其他人的性格特色。（圖／pexels、pixabay、unsplash、photoAC）

記者蔡惠如／綜合報導

在人際互動中，我們經常會對某些人產生無法解釋的負面感受。這種感覺很可能來自於對方言行中無意流露出的細微訊息，而這些細節往往會透露出他們的內心世界。隨著閱歷的增加，我們漸漸學會辨別他人真實的性格，這種識人技巧不僅讓我們更好地處理人際關係，也能避開潛在的風險。

1. 話多的人常無心機

那些在見面時馬上滔滔不絕開始說話的人，通常是直腸子，心裡藏不住什麼秘密。雖然有時他們的多話可能讓人感到煩躁，但他們往往是比較透明、坦率的人，缺乏複雜的心機。

2. 穿戴奢華者未必有實力

那些刻意將自己打扮得奢侈招搖、全身名牌的人，並不一定真正有實力。他們常常試圖用外在包裝來掩飾內在的不足，以此贏取別人的信任或認可。與這些人合作時，需要特別留意他們是否只是用華麗的外表來掩蓋實力的短處。

3. 焦慮背後可能是懶惰

有人經常以焦慮、迷茫為由，遲遲不行動，但這樣的人往往問題不在於焦慮，而是缺乏行動力。拖延和懶散是他們真正的問題來源，而不是外界的壓力。

4. 喜歡自嘲的人自信心強

能夠輕鬆自嘲的人，通常具有較高的情商和自信心。他們不害怕展現自己的弱點，也不擔心被別人評價。這種幽默的態度表明他們對自己有充分的自信和掌控力，並能在面對挑戰時保持樂觀的心態。

5. 能讚美別人的人 生活通常豐富

那些能夠毫不猶豫稱讚別人的人，自己往往也過得不錯。能夠真誠地讚美他人，說明他們對自己的生活有足夠的滿足感，不會因為他人的成功而感到威脅。

6. 話語快的人往往有控制慾

說話速度快的人通常具有較強的控制慾。他們往往希望在對話中掌握主導權，喜歡引導別人跟隨自己的節奏行事。在團體中，他們常常試圖扮演領導者的角色。

7. 喜歡抱怨的人 很難改變

愛抱怨的人通常不願意接受建議，無論你如何嘗試開導，他們很少能真正做出改變。這類人往往沉浸在自己的問題中，不願意面對解決方案。相反，那些準備好要改變的人，往往會逐漸停止抱怨，並採取實際行動。

8. 會說「我認識誰」的人 多半沒真本事

當一個人總是在沒必要的時候，常常提到「我認識某某名人」，這通常說明他們自己缺乏實質性的能力。他們更依賴外部關係來抬高自己的地位，所以總是依賴他人的名氣來提升自己，其實這類人往往比較單純，容易被看透，也容易被騙。

9. 想真正瞭解一個人，問他討厭什麼

與其問一個人喜歡什麼，不如問他討厭什麼。討厭的事物往往能揭示一個人的價值觀和底線，通過他對不喜歡的事物的反應，你能更快了解他的真實性格和思維方式。

10. 喜歡評頭論足 多半重視表面

初次見面就習慣對別人外表或穿著品頭論足的人，也反映了他們很在意外在條件，並且多多少少帶有勢利的傾向。這類的人就算是有點才氣，但內在深度跟涵養都還不夠。