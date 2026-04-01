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運動戴G-SHOCK更方便了 　單手開合磁扣錶帶超順

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲G-SHOCK DW-5600MNC系列搭配可以延伸至2.7倍長度的聚酯纖維布質錶帶，單只4,000元。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下以強悍設計著稱的G-SHOCK，不僅外型設計潮流感十足，也著重實用機能性，最新力作DW-5600MNC 系列回應運動族群的需求，搭載創新的 FIDLOCK® 磁扣布質錶帶，佩戴者在運動過程中僅需單手即可流暢完成錶扣的開合，相當便利，而錶帶部分選用聚酯纖維布質材料，其極佳的彈性能延伸至原長度的2.7倍，確保佩戴時的舒適度與靈活性。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲G-SHOCK DW-5600MNC系列錶帶配備FIDLOCK®磁扣設計方便開合。

DW-5600MNC系列在視覺外型上傳承了G-SHOCK經典5600系列經典的方形錶殼，並採用環保的生質樹脂材料製成，共有沉穩的黑色款、淺灰色調搭配霓虹黃點綴的款式，以及運用灰色錶殼結合海軍藍、橙色與黃色細節的多彩運動風格等3種配色錶款；均搭載G-SHOCK引以為傲的耐衝擊構造與200米防水機能，並配備雙 LED 超亮照明、碼錶、倒數計時與鬧鈴等實用功能，全面滿足日常生活需求。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲單手即可順暢開合G-SHOCK DW-5600MNC系列腕錶。

Swatch則為熱賣的MoonSwatch推出豐富的錶帶款式供替換，佩戴者可使用隨錶帶附贈的工具，輕鬆換上正面飾有與太空服相似的布料紋理、背面則採用如月球表面隕石坑的設計的彩色錶帶，每一款均飾以OMEGA X Swatch、MoonSwatch 和經典的Speedmaster標誌，以及顏色鮮明的縫線，識別度百分百。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Swatch為MoonSwatch推出豐富錶帶款式供替換。（圖／翻攝Swatch官網）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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