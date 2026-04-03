玩具總動員「爆米花痛包」限量開搶　梅酒竟有LuLu罐頭豬

▲POPCORNERS爆米花脆片推出《玩具總動員》聯名周邊。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

4 月份的超商貨架顯然很有戲。皮克斯經典《玩具總動員》這次與 POPCORNERS 爆米花脆片玩起創意，推出隨身收納包，不只還原電影裡的玩具盒，更把日系粉絲最愛的「痛包」概念融入零食袋設計；同樣走療癒路線的罐頭豬 LuLu，首度跨界推出「完熟經典梅酒」，用粉嫩的採梅造型公仔搭配金黃酒液，大人的放空時光也能很俏皮。

POPCORNERS 爆米花脆片近期與《玩具總動員》合作推聯名周邊，「玩具盒造型收納包」設計靈感捕捉電影中玩具包裝盒的復刻感，光看外觀即視感都出現了。收納包提供胡迪、巴斯光年、三眼怪與熊抱哥 4 款，不僅能當作日常隨身包，連心愛的玩偶也能安穩「入住」。

另一款「零食造型收納包」則走創意路線，以透明材質模擬零食袋，是能把公仔放進去展示的「痛包」，既能防塵又能隨時展現對角色的愛，共有胡迪、巴斯光年、三眼怪、熊抱哥與叉奇 5 種選擇，隨包還附贈吊飾方便掛在包包上妝點日常。

品牌表示，4／1 起至 4／28 限定販售「POPCORNERS 爆米花脆片－迪士尼歡樂箱」，推出三眼怪與熊抱哥兩款，內含一個玩具盒造型收納包與隨機款式的冷氣毯，售價 399 元。另指定通路在活動期間購買 POPCORNERS 爆米花脆片任選 4 件，就能直接獲得限量「玩具總動員零食造型收納包」，送完為止。4／27 起再推即將上映的《玩具總動員 5》電影限定全新包裝。

向來以軟萌形象示人的罐頭豬 LuLu，近期與日造酒妝合作，推出聯名經典梅酒。酒標繪製忙著採梅的 LuLu 豬，呈現不同與一般酒標的清新視覺感，罐頭豬 LuLu 完熟經典梅酒售價 1,280 元，禮盒款則以充滿童趣的水果禮盒為概念，內含 LuLu 造型公仔及兩入專屬玻璃酒杯，售價 1,980 元。現已於鑫羿文創授權經銷通路開放登記訂購。

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