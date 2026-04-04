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LIFE經典／IKEA米蘭新作大玩「高訂感」　卡拉拉大理石落地燈入魂居家美學

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▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

好的設計能讓家具超越功能本身，成為空間裡安靜卻有力量的存在。IKEA 近期宣布與米蘭設計師 Raffaella Mangiarotti 再度合作，推出 MOSSPLYM 與 TRÅDNATE 兩款全新落地燈飾。這系列新作跳脫了以往大眾對於平價家具的既定印象，首度將義大利卡拉拉大理石、實心橡木等天然材質引入設計，讓當代設計美學以更平易近人的姿態走進居家生活。

材質與結構的平衡藝術
這兩款新作最引人注目之處，在於設計師對材質的精準掌控。MOSSPLYM 落地燈，售價依市場公告。它將纖細的實心橡木燈桿垂直於厚實的義大利白色卡拉拉大理石底座上，大理石天然的灰白色紋理，不僅為每一盞燈賦予了獨一無二的生命力，更以穩重的質感支撐起整件作品的視覺重心。

▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網） ▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網）

頂端的吹製玻璃燈罩擷取花苞盛開的姿態，呈現溫潤的圓弧感；下方則貼心配置了一個可調整角度的小燈罩。這種「雙燈源」設計，將負責營造氛圍的上照燈與提供閱讀功能的工作燈優雅整合，在追求機能的同時，依然保有極簡的比例美。

建築語彙下的幾何美學
另一款 TRÅDNATE 則展現了俐落的建築感，其靈感源自大自然中的幾何邏輯。兩根平行的支架分別承載著方向相反的不透明燈罩，一個向上延伸、照亮環境，另一個則能隨需求旋轉角度提供直射光。這種對稱與不對稱之間的平衡，搭配精緻的黃銅細節點綴，讓燈具在開燈與關燈之間，都像是一座靜置在客廳角落的雕塑。

▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網）

讓高端設計語言走入日常
Raffaella Mangiarotti 曾有作品被紐約現代藝術博物館（MoMA）永久收藏，並多次獲得國際設計大獎。對於這次合作，她強調是為了將高品質的設計帶給更多人，而非僅限於少數族群。IKEA 透過其全球佈局，將以往多出現在高端精品家具中的石材與實木組合，轉化為大眾負擔得起的選擇，讓斯堪地那維亞的簡約與義大利的優雅在日常中交會。

▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網） ▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網）

當光線透過雙層磨砂玻璃散發出柔和光澤時，它不只是照明，更是提升居家美學層次的關鍵配件。這兩款結合自然語彙與耐用材質的新作，將在 2026 年 4 月的米蘭設計周亮相。

▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti再度合作兩款落地燈。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA與設計師Raffaella Mangiarotti合作的首款設計BÄCKNATE，台灣也有開賣，售價799元起。（圖／翻攝IKEA官網）

關鍵字：

IKEA, Raffaella Mangiarotti, MOSSPLYM, TRÅDNATE, 落地燈, 米蘭設計週, 義大利卡拉拉大理石, 實心橡木, 居家美學, 當代設計

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