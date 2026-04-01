選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞

記者李薇／台北報導

在情緒與人際互動中，每個人都有不同的「脾氣樣貌」，有些人來得快、去得也快，有些人則習慣壓抑或冷處理，看似平靜卻暗藏情緒波動，這則心理測驗以輕鬆的方式，帶你觀察自己在衝突中的反應模式，從中了解你的情緒強度與處理習慣。選擇一個最直覺的答案，也許能更認識那個平時不易察覺的自己。

Q：以下4款杯子你最喜歡哪一個？

▲（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A.你的壞脾氣指數：20%

你個性偏隨性自在，一旦有人踩到你的底線，情緒可能瞬間被點燃，與人爭執時，雙方容易說出傷人的話，但你恢復得也很快，甚至睡一覺就淡忘了，你講話直白、不拐彎抹角，吵完就算，不太會記仇，等對方想來道歉時，你早已放下，反而讓對方有點尷尬。

B.你的壞脾氣指數：50%

你帶點小情緒與任性，但同時也很重視原則，在發生衝突時，你會衡量情況，在不讓自己受傷的前提下，願意主動示好，你擅長顧及雙方感受，不會讓對方太難堪，也不會委屈自己，雖然不容易立刻爆發，但你傾向用冷處理的方式面對衝突，而這種沉默有時反而更具壓力，建議多用溝通取代冷戰，關係會更順。

C.你的壞脾氣指數：80%

與其說脾氣差，不如說你內心帶著強烈的固執，你情感細膩且敏感，自尊心也比較脆弱，容易受影響，即使不開心，也不一定會直接說出原因，若對方無法理解，你反而會更生氣，有時即便自己有錯，礙於面子也不太會馬上低頭，事後才會感到一點懊悔。

D.你的壞脾氣指數：10%

你屬於好脾氣代表，平常溫和體貼，也很替他人著想，不太會輕易動怒，遇到摩擦時，通常會選擇先讓步，甚至主動解決問題以避免衝突升級，你不喜歡讓氣氛變得尷尬或僵硬，因此在人際互動中總是保持親切，與人相處也相當融洽。