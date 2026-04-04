CAFE!N百年經典KEWPIE聯名好燒　「椪糖花生拿鐵 」限定調飲登場

▲CAFE!N百年經典KEWPIE聯名。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



春意漸濃，連鎖咖啡通路紛紛換上新裝搶攻話題。CAFE!N 本季找來超過百年的療癒 IP「KEWPIE 丘比」跨界合作，將美式經典融合東方吉祥寓意，推出包含椪糖花生拿鐵、金旺來漢堡等一系列充滿「富足感」的餐飲與周邊 ；路易莎則以健康飲品趨勢，將特級初榨橄欖油融入黑咖啡，打造口感圓潤的「地中海醇萃美式」，開拓咖啡愛好者的味蕾邊界。





CAFE!N：KEWPIE 跨世紀療癒聯名

CAFE!N 近期與 1909 年誕生的 KEWPIE 丘比攜手，以「RICH !N YEARS」為題，一口氣創作招財貓、福氣神與金旺來三款聯名角色，包含能守護財庫的多功能存錢筒，以及招財貓、福氣神、金旺來三款系列貼紙，售價 120 元起。業者表示，4／1 起門市單筆消費滿 350 元或官網滿 1200 元，即贈送價值 35 元的限量 KEWPIE 福氣保冷袋。

而聯名系列則延伸至日常收藏，推出樂萃紅茶包，以及招財貓與福氣神版本的單包濾掛咖啡，售價 55 元起。店內也推出將香濃花生醬與咖啡結合，撒上復古椪糖脆脆，視覺與口感層次兼具的「椪糖花生拿鐵」，以及以柑橘香氣為特色的「金桔氣泡美式」，與鳳梨果泥搭配果醋，清爽解膩的「金旺來果醋綠茶」3 款新飲，售價 70 元起。

路易莎：橄欖油入杯 地中海風情醇厚上市

路易莎咖啡近期將地中海飲食的核心元素「橄欖油」，搬進咖啡杯裡，新款「地中海醇萃美式」新登場，選用義大利特級初榨橄欖油與經典美式進行調和，強調打破黑咖啡強烈、單一的刻板印象，透過橄欖油的油脂結構，讓咖啡入口後更加圓潤且溫潤，減少了對味覺的刺激感，中杯嚐鮮價 65 元。