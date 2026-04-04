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7個「超小臥室」的收納建議　試試重新思考你的衣櫃

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▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

▲面對小空間，思考更要活用分配。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多家庭都面臨居住空間有限的問題，面積過小的臥房，塞了床之後能規劃的部分幾乎所剩無幾，加上儲物與其他需求，居家網站《apartment therapy》也分享7個針對小臥室的專業規劃建議，讓你能居住的更加舒適。

▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

利用垂直空間
專業整理師Rashelle Isip表示，當地板空間有限時，選擇垂直空間是最實在的。在選擇常用家具和儲物容器時，需要考慮高度而不是長度。像是選擇一個高的櫃子，而不是一個矮而橫的櫃子。還可以使用牆架來儲物，或是門後儲物袋，可以有效幫助釋放有限的地板空間。

▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

儲物空間兼顧美觀
使用牆壁空間進行收納時，建議選擇可以「兼顧藝術性」的物品，就是要看順眼的意思，並非只有價格考量。室內設計師Antoinette Belson建議在牆上掛鉤，懸掛首飾或包包的時候，要找到「具有儲物功能，並兼具裝飾的商品」，不僅有助於為你的空間增添亮色，而且當你需要時也更容易想起它在哪。更棒的是，這樣做不會讓你覺得你睡在倉庫裡。

充分利用床底下
別忘了床底下的空間，Isip建議購買扁平的塑料容器，用於存放非常用的季節性衣物、床單和毯子。若床底下的空間不夠，Belson也建議將現有的床架加高，讓收納空間更大，只要能解決一床冬被的位置，你就能省下更多燒腦的收納問題，或是考慮一個帶有內置抽屜的床。

▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

重新思考衣櫥使用方式
憑藉一點策略，衣櫥不是只能掛衣服，說不定還能把空間最大化，Belson建議「如果沒有太多掛衣服，或者大部分是短短的衣物，就把你的櫃子移到衣櫥內，以創造更多的地板空間。」或者若衣櫥夠大，甚至在裡面放一個小小的書桌，打造臨時辦公空間。

▲臥室,居家,洗衣籃,床。（圖／unsplash）

選擇多功能家具
在設計小空間時，室內設計師Janet Lorusso建議需嘗試利用每一寸空間，並選擇具有多種功能的家具。像是有抽屜的床頭櫃、可以打開儲物的腳凳，如果空間真的很狹小，你可以將傳統床換成可收納的設計，像是榻榻米、睡墊甚至安裝壁式床。

▲臥室,居家,洗衣籃,床。（圖／unsplash）

臥室只留下必需品
若你沒有睡前閱讀的習慣，就移開床頭櫃上的書本，檢查衣櫃裡是否還塞著所有夏季衣物？它們不一定非得在臥室裡，所以不要留在那裡。專業整理師Jessica Litman建議，將你不常使用的東西搬到家裡其他區域。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

精簡你的物品
考慮減少你擁有的物品，才是根本的解決之道，問問自己，哪些衣服、鞋子、配飾和床單是你經常使用的，哪些可以循環使用、捐贈或丟棄，並且定期進行這樣的「更新」，Isip表示減少臥室裡的物品，讓東西更容易整理和收納，反而更能活用你擁有的東西。

關鍵字：

小臥室, 收納技巧, 空間利用, 多功能家具, 居家設計

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