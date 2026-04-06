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梁詠琪50歲生日「自然凍齡」！每天吃納豆加1杯養出不老體質　素顏仍美

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不敢相信梁詠琪50歲了？每天吃納豆＋「這一杯」養出不老體質，素顏比20歲還美！

▲梁詠琪剛過50歲生日。（圖／取自梁詠琪IG，下同）

圖文／CTWANT

剛過50歲生日的梁詠琪，再次讓「自然凍齡」這件事被放大討論！不是那種刻意撐出來的年輕感，而是整體狀態乾淨、氣色在線，連短髮造型都顯得更俐落有精神。當同齡女星還在比誰更少女，她反而用一種很穩定的生活節奏，把年紀這件事變得不重要，也讓「50歲依然很好看」變成一種可以被複製的方向。

不敢相信梁詠琪50歲了？每天吃納豆＋「這一杯」養出不老體質，素顏比20歲還美！

她過去就分享過，自己每天幾乎都會吃納豆，而且份量不低，大約半盒到一盒，已經變成固定習慣。納豆除了是發酵食物，對腸道環境有幫助之外，大豆本身含有天然的大豆異黃酮，對女生來說特別加分，從體內調整狀態、維持氣色，甚至連膚況都會比較穩定。比起短期爆紅的保養方式，這種從飲食慢慢養出來的變化，反而更貼近現在「內調型保養」的主流。

不敢相信梁詠琪50歲了？每天吃納豆＋「這一杯」養出不老體質，素顏比20歲還美！

另一個她長期維持的習慣，就是每天喝黑豆水，而且是從小到大幾乎沒斷過！黑豆含有花青素、維生素，加上可溶性纖維，對於循環與代謝都有幫助，女生在意的氣色、消腫感其實都會有差。尤其對於容易水腫或經期前後狀態不穩的人，這類型飲食更容易感受到變化，也難怪她會一直維持這個習慣。

不敢相信梁詠琪50歲了？每天吃納豆＋「這一杯」養出不老體質，素顏比20歲還美！

回頭看梁詠琪的狀態，其實沒有什麼特別誇張的秘訣，而是把「每天會做的事」拉到一個很高的穩定度，納豆加上黑豆水，看起來很日常，卻剛好對準女生最在意的體質與氣色問題！當保養不再只是擦在臉上，而是從飲食開始累積，時間自然就會變成最有力的加分項。

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關鍵字：

周刊王, 保養, 梁詠琪

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