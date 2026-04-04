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每周選擇一天進行「不花錢挑戰」　也許能讓心情更好

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▲待在家,宅,打發時間,不外送。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲選擇一天不消費，可能影響你的心理狀態。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

習慣在忙碌了一周後，用「買點什麼」來補償自己嗎？可能是周末下午的一場快閃網購、外送平台送來的精緻甜點，或是隨手滑過社群媒體後跳出的折扣優惠。這種「加法生活」雖然能帶來短暫的快感，但有時候看著存款數字和堆積的雜物，心裡反而會產生莫名的焦慮。如果我們試著把周日的開銷歸零，這一天會變成什麼樣子？

▲▼ 小腹,減脂,美體,腹部,運動,飲食,營養,散步,鍛鍊,夏天。（圖／Pexels）

▲以不花錢為前提，可能刺激許多新想法。（圖／Pexels、unsplash、LibreStock）

最近《時代雜誌》提出很有趣的點子，以「One Small Change」為核心概念，每周選定一天嘗試「完全不消費」。這不是要大家過苦行僧的生活，而是一場關於「減法」的實驗。永續科學家 Kimberly Nicholas 發現，當我們放慢腳步、停止那些高碳排的消費行為時，血壓和壓力指數會自然下降，當然選擇周日壓力最小，因為通常是每個人能全能作主的一天。給大腦一個斷開物慾干擾、徹底重開機的機會。

▲▼書,看書,閱讀。（示意圖／免費圖庫pexels）

實踐「不消費周日」的過程，其實意外地很有儀式感。妳可能會為了不出門吃大餐，翻出冰箱深處被遺忘的食材，挑戰出一道隨興卻美味的「清冰箱料理」；或發現衣櫃裡那件掉了一顆鈕扣的愛衣，在妳細心縫補的過程中，那份專注力比滑手機更療癒。

這天不搭計程車，換上球鞋走路去公園散步，或者只是在家裡整理空間、讀一本買了很久卻沒翻開的書。這些「零預算」的活動，讓我們重新找回對生活的掌控權，而不是被消費欲望牽著走。

▲單身,女性,孤獨,散步,帽子,走路,樓梯。（圖／LibreStock）

這種周日的減法練習，最大的收穫往往不是省下多少錢，而是那份「原來不買東西，我也能過得很好」的滿足感。它讓我們看清了「想要」與「需要」的界線，並在留白的一天中，騰出空間給更有意義的事物。當妳不再需要靠物質來妝點周末，那種由內而發的富足感，才是最時髦的生活態度。下個周日，不妨試試看這場零元挑戰，感受一下生活中那份最輕盈的自由。

關鍵字：

不消費周日, 減法生活, 永續發展, 慢生活, 心理健康, 零元計畫, 碳足跡, 數位斷捨離, 生活風格, 心理富足

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