30歲年收破億得反常識！比起豪華辦公室不妨先窩咖啡廳

文／林尚弘 圖／大是文化

我不租辦公室，先窩咖啡廳

「透過創業投資獲得大量資金，再推出受歡迎的資訊科技服務，然後為了在一級地段的豪華辦公室揮霍資金的同時掌握全球，而以V字成長、上市為目標。」這是常見的創業家樣貌。

但相對來說，我提倡的創業家形象是：「不募集資金，先以自己持有的最低金額開始，打造樸實但能立刻獲利的服務。辦公室則位在住商混合大樓、自宅或咖啡廳，妥善運用資金，在經營獲利的同時以急遽成長為目標，不特別追求股票上市。」

這就是林尚弘流派近年流行的成功創業家樣貌。豪華辦公室太落伍了，投資豪華辦公室的經營者也很落伍，想在這種地方工作的人同樣落伍。當這群跟不上潮流的人聚在一起，事業怎麼可能會順利，我幾乎可以看見他們未來大幅虧損而解散的慘況了。

首先，這是我觀察周遭創業者後獲得的實際經驗。我身邊確實有朋友，透過創業投資取得資金後，在一級地段開設時髦辦公室，華麗創業。他的辦公室的確很漂亮，事業看起來也蒸蒸日上，但是現階段尚未獲利，可以說還沒步上軌道。

獲利比豪華辦公室重要



對剛創業的老闆來說，首先應該讓事業步上軌道，也就是獲利。雖然為了擴張事業規模，還是會採取可能虧損的戰略，將錢花在廣告費、人事費上，但用別人的資金一決勝負，也十分危險。我承認其中確實有成功案例，但比例非常低，成功人士的背後其實還有許多失敗者，而我一路走來，就看過很多跌跤的人。

正因如此，我想告訴各位，不要只是參考成功者的經歷，而是採取更腳踏實地的戰略。

我是用打工存到的30萬日圓創立股份公司，透過不必耗費自有資金的家庭教師派遣工作，存到更多的錢，再花數百萬日圓打造武田塾，用免費的部落格，以及請大學生幫忙創設的 YouTube 攬客。此外，用來擴大武田塾的資金，來自於加盟連鎖制度，而不是來自創業投資或上市。

儘管規模急遽成長，但武田塾總公司的員工頂多10人到20人左右，並成功擴張至200間分校。雖然之後擴張到400間分校、增加到30人，但仍維持一段時間沒有辦公室，武田塾御茶水總校的櫃臺，就是總公司的辦公室。

後來，我們把總部辦公室設在每坪單價1萬日圓的30坪空間、月租30萬日圓的住商大樓，並且在這裡創造出年營收100億日圓（按：約新臺幣20億元）。

如前所述，不需要豪華辦公室與大量人才，也不需要創業投資或股票上市，仍然能打造出有一定規模的企業。請各位試想，雖說在最低限度的情況下，有辦公室比較好，但這不會帶來什麼利潤。即便有所憧憬也無所謂，不過也沒必要特別加入擁有豪華辦公室的公司。當然，如果這間公司已經有龐大獲利，或許就另當別論。

但加入這種已經賺大錢的公司，到底有什麼好處？你能在這裡出人頭地嗎？肯定能發揮存在價值嗎？畢竟他們可以憑自身的實力，打造出能租借豪華辦公室的公司，裡頭的人才想必十分優秀。

更何況，如果經營者有錢投入豪華辦公室，倒不如把社長的理念上傳到X或YouTube，吸引對公司理念與今後願景有共鳴的人加入，只是用豪華辦公室吸引人，實在太遜了。

所以，看到在豪華辦公室發展事業的公司，請格外留心。建議各位不妨和我一樣，在咖啡廳工作。

【推薦書籍】

書名：《30歲年收破億，你得反常識》

作者：林尚弘

簡介：日本首間只給教材、沒有老師授課的補習班，「武田塾」創辦人，訂閱數破150 萬人的YouTube頻道《令和之虎》主持人。

出版社：大是文化