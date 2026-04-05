「太計較其實最累的是自己」　人際關係的無形算計是消耗能量的原因

文／人物誌

在人與人的相處之中，很多煩惱其實不是來自於真正的大問題，而是來自於日常生活中的「計較」。我們常常會不自覺地比較與衡量，誰付出比較多？誰做得比較少？為什麼總是我先讓步？久而久之，這些看似微小的念頭，可能在心中累積成沉重的負擔。

▲很多煩惱其實來自於日常生活中的「計較」。（圖／jtbc，下同）

人際關係中的無形算計

在人際互動裡，計較往往是一種下意識的反應。例如朋友之間聚餐，有人可能會想：「為什麼每次都是我先提議？」同事合作時，也有人會在心裡盤算：「為什麼工作好像都是我做得比較多？」甚至在家庭關係中，也可能出現類似的想法：「為什麼我付出這麼多，卻好像沒有人看見？」

當我們開始在心裡不斷計算這些事情時，人際關係就像被放上了一個無形的天秤。每一次互動，都變成一場誰多誰少的衡量。時間久了，原本單純的相處，反而變得複雜而疲憊。

計較，其實最累的是自己

很多時候，我們以為計較是為了公平，但實際上，最累的人往往是自己。

因為每一件小事都要反覆地思考與比較，情緒自然也會變得緊繃。當別人的一句話或一個行為不符合自己的期待時，心裡便容易產生不滿與委屈。

然而，生活本來就很難做到完全的對等。人與人之間的付出，也不可能每一次都剛好一樣多。如果每件事情都要精準計算，人生就像一直在做一場永遠算不完的帳。這樣的生活方式，不僅消耗心力，也容易讓自己陷入無止境的情緒循環。

少一點計較，關係反而更輕鬆

或許試著放下過度的計較，很多事情其實會變得簡單許多。

有時候，多付出一點，也未必是吃虧；偶爾多包容一些，關係反而更長久。少了斤斤計較，很多原本容易引發摩擦的小事，自然也就不那麼重要了。

放過別人，也是放過自己

人生其實不需要把每件事情都看得太重。有些事情，如果我們選擇不去計較，不僅是給別人空間，也是給自己一份自在。放下過度的比較與執著，心裡反而會更加輕鬆。

不過，不計較，也不是對所有事情都無所謂，而是學會在適當的時候放下。當我們願意少算一點、多看開一點，就會發現生活其實可以更簡單，也更快樂。

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