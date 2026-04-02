最愛「冷暴力」另一半的星座Top 3 ！第一名已讀不回讓感情慢慢消失





▲最容易傾向「冷暴力」處理關係的三個星座。（圖／disneypluskr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情關係中，「冷暴力」往往比爭吵更讓人難以承受。沒有情緒宣洩、沒有正面溝通，取而代之的是沉默、疏離與距離感，讓人逐漸失去安全感。其實不同星座在面對衝突時的處理方式各有差異，有些人選擇直接說清楚，有些人則習慣把情緒往內收，甚至用冷處理來應對。以下就整理出最容易傾向「冷暴力」處理關係的三個星座類型。

Top 3 水瓶座

水瓶本身就是極度理性與抽離的星座，一旦情緒出現，他們反而會刻意拉開距離，讓自己冷靜。問題在於，這種「冷靜」在對方眼中很容易變成冷淡甚至疏離。當關係出現摩擦時，水瓶不太喜歡情緒對話，更傾向用時間與空間處理，於是訊息變少、互動降溫，讓另一半感到被忽視。

Top 2 摩羯座

摩羯面對情緒時往往選擇壓抑，習慣把問題放在心裡消化，而不是立即溝通。他們不是不在意，而是覺得情緒沒有解決事情的效率，因此會轉向工作或其他事情分散注意力。這種「看似正常、實則疏離」的狀態，常讓另一半摸不著頭緒，也容易在關係中累積誤解。

Top 1 處女座

處女座對細節敏感、對關係要求高，一旦感到失望或不滿，反而會進入觀察與評估模式，而不是直接爆發。他們可能開始變得話少、互動精準卻疏離，用冷靜的方式拉開距離。對他們而言，這是一種自我保護，但對伴侶來說，卻容易感受到壓力與距離。