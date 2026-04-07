離開校園後「讀書」才真正開始　為了賺錢、讓人生擁有更多選擇

文／人物誌

從小到大，我們一直被教導要好好讀書。

父母會說、老師會說，甚至連長輩見面時也會叮嚀幾句。於是，在成長的過程裡，我們很自然地把讀書當成一件理所當然的事。考試、升學、再考試、再升學。只要成績好，就代表自己走在正確的道路上。

但如果認真問一句：「讀書到底是為了什麼？」

大部分人可能會說為了找到好工作、為了賺更多錢。這樣的想法並不奇怪，畢竟在現實社會裡，學歷和能力確實常常與工作機會相關。但如果把讀書的意義只停留在這裡，似乎又顯得有些狹窄。

▲讀書真正帶來的價值並不只是考試分數或一張文憑. （圖／翻攝自《當我飛奔向你》微博，下同）

讀書，其實是為了擁有選擇

「讀書到底是為了什麼？」在社群上不時看到有人在討論這樣的話題，同時也觀察到了，很多人在離開校園之後才慢慢發現，讀書真正帶來的價值，並不只是考試分數或一張文憑，而是讓自己有更多選擇。

當一個人接觸過不同的知識，看過不同的觀點，就比較不容易被單一的想法限制。面對工作、人生或社會議題時，也比較能夠做出自己的判斷，而不是只跟著別人的聲音走。

有些人會說：「讀那麼多書，最後還不是做普通的工作？」

但問題或許不在於工作是否普通，而在於一個人是否有能力理解世界、理解自己，以及在不同可能之間做選擇。

建立自己的價值觀

在資訊爆炸的時代，每天都有各種聲音包圍著我們。社群媒體的意見、網路上的流行觀點、身邊朋友的想法。若沒有自己的判斷，很容易被情緒或輿論帶著走。

而閱讀與學習，某種程度上就是在幫助一個人建立自己的價值觀。透過歷史、哲學、文學或各種不同領域的知識，我們能夠理解人類曾經如何思考世界，也能從別人的經驗裡反省自己。

有自己的思考模式，在面對各種議題時，才能明辨是非對錯，對於事件的看法，不會是由旁人的論述來判斷。最重要的是，在決定事情時，能依照自己的想法，做出對自己最好的決策。

離開校園之後，讀書才真正開始

很多人把讀書和學生時代畫上等號，覺得只要畢業了，人生就不需要再讀書。但實際上，真正的學習往往是在離開校園之後才開始。

在學校裡讀書，多半是為了考試；在社會中讀書，則是為了解決問題。當工作遇到瓶頸、當人生出現困惑時，很多答案都在書裡。

也因此，讀書其實不只是學生時期的一段任務，而更像是一種長期陪伴自己的能力。它不一定每天都很壯烈，但會在很多看似普通的時刻，慢慢影響一個人的思考方式。

不是為了成為誰，而是更知道自己是誰



讀書或許並不是為了成為成功人士，也不是單純為了追求名利。更深層的意義，可能是讓一個人在複雜的世界裡，逐漸找到自己的位置。

當一個人讀過不同的故事、理解過不同的人生，就比較能明白自己真正想要的是什麼，而不是只追逐社會告訴我們「應該要有」的樣子。所以，讀書不只是小時候的功課。它更像是一條慢慢延伸的人生道路。

在這條路上，我們未必每一步都走得很確定，但至少會因為曾經讀過、想過，而更有能力決定接下來要往哪裡走。

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