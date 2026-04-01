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衣櫃換季必看！收納前這4件事沒做　小心污漬、泛黃找上門

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▲▼換季收納。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲換季收納前的前置作業很重要。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核））

記者曾怡嘉／台北報導

每到換季，做好衣服收納卻在下次拿出時出現發黃、異味或污漬，是許多人共同困擾。其實問題多半出在「收納前的準備沒做好」。從清潔到保存環境，只要掌握幾個關鍵步驟，就能大幅降低衣物變質風險。

為什麼衣服收納後會發黃或長污漬？衣物在收納過程中，殘留的汗漬、皮脂或清潔劑未洗淨，長時間氧化後容易變黃；而潮濕環境則會加速霉菌生成，導致異味與斑點。因此，「收之前的處理」比收納方式本身更重要，收納前必做好4點，才不怕衣服變質。

1. 徹底清洗並完全晾乾

即使衣服看似乾淨，只要有穿過都建議清洗。特別是領口、腋下等部位，需確保沒有殘留汗漬，另外晾曬時要完全乾透，避免內層潮濕造成霉變。

2. 針對局部污漬先處理

泛黃多從小污漬開始。可針對明顯污點先做局部清潔，再整體洗滌，避免收納後污漬「固定」變深。

3.注意分類材質與顏色

不同材質（如棉、絲、羊毛）建議分開收納，避免互相染色或壓損。淺色衣物尤其容易受影響，建議單獨收放。

4. 選擇合適收納工具

避免使用不透氣的塑膠袋長期密封，建議改用透氣收納袋或有防潮功能的收納箱，同時搭配乾燥劑。

關鍵字：

標籤:衣物收納, 換季清潔, 衣服發黃, 防潮防霉, 清洗技巧

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