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蕭敬騰秀寶可夢卡百萬金錶搶鏡　和Lisa撞同款AP

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▲▼ 蕭敬騰 Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰拿到寶可夢2023年與荷蘭梵谷博物館推出的卡片樂不可支，手腕上的AP金錶也很吸睛。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰近日入手寶可夢公司於2023年與荷蘭梵谷博物館合作推出的「戴灰色軟呢帽的皮卡丘」卡片，畫風致敬了梵谷1887年的自畫像，特別版到手讓他樂不可支，他秀寶可夢卡的同時手腕上的AP（Audemars Piguet，簡稱AP）金錶也跟著搶鏡，和BLACKPINK泰籍成員Lisa撞了同款。

▲▼ 蕭敬騰 Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在峇里島度假時戴AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ 蕭敬騰 Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，1,240,000元。（圖／翻攝AP官網）

Lisa日前於峇里島度假兼舉辦29歲慶生派對時，佩戴AP要價1,240,000元的Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，收藏不少名錶的蕭敬騰也擁有此23毫米的小巧石英錶，其設計跨越性別界線，男女都能戴出自信風采，迷你的AP金錶深受1997年皇家橡樹迷你腕錶啟發，品牌運用獨到的霜金工藝，讓整只錶即便未鑲鑽也讓18K金錶殼與錶鍊閃爍耀眼光芒。

▲▼ 蕭敬騰 Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰佩戴RICHARD MILLE約800萬元的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款捐血。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

除了是AP錶擁護者，蕭敬騰也珍藏多款RICHARD MILLE名錶，曾在捐血時戴上約800萬元的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款，而到西班牙與退役網球名將納達爾會面時，則戴上RICHARD MILLE依納達爾上場奮戰需求所設計的千萬元RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維錶殼款，足見他的收藏實力。
 

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關鍵字：

蕭敬騰, Lisa, AP, Audemars Piguet, 愛彼, RICHARD MILLE

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