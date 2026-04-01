掉髮年輕化！5招教你減緩落髮，別等髮量見底才後悔

▲落髮是許多現代人的煩惱。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

落髮不再只是熟齡族群的困擾，越來越多年輕人也開始面臨髮量減少問題。除了影響外觀，還可能讓整體氣色顯得疲憊老態。想要減緩落髮，關鍵在於從生活習慣與頭皮保養同步調整。

壓力累積、睡眠不足與飲食失衡，都是影響毛囊健康的重要因素；加上頻繁染燙、長時間使用造型產品，容易讓頭皮處於負擔狀態，除此以外，部分族群也可能受到遺傳或荷爾蒙變化影響，導致落髮提早出現。那麼該如何做才能減緩落髮呢？以下5個做法趕快學起來！

#維持頭皮清潔與穩定

選擇適合頭皮的洗髮產品，避免過度清潔或清潔不足，洗髮時以指腹輕柔按摩，有助於維持頭皮健康，切記濕髮時千萬別梳髮，避免拉扯。

▲作息規律有助於頭皮循環。（圖／Unsplash，以下同）

#建立規律作息

睡眠時間不固定或長期熬夜，可能干擾毛髮生長週期，建議維持固定作息有助於身體修復與頭皮循環。

#均衡攝取關鍵營養

可以試試補充營養素，像是蛋白質、鐵質與鋅等營養素與頭髮生長有關。可透過豆類、蛋類、深色蔬菜與堅果補充。

▲馬尾盡量不要綁太緊。

#減少拉扯與高溫造型

長期綁緊馬尾、頻繁使用高溫工具，可能增加毛髮斷裂與掉落機率，建議降低使用頻率。

#定期頭皮放鬆與按摩

透過簡單頭皮按摩或梳頭，幫助放鬆緊繃狀態，維持頭皮舒適感，也有助於日常保養的一環。