凱莉珍娜柏金包當旅行袋 　海濱度假帶上LV帽盒

▲凱莉珍娜近日到海邊度假。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近日與名媛女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）到海邊度假，雖然兩人未同框合影，但各自在社群曬海邊戲水照，立刻讓人聯想是愛之旅。經營美妝事業有成的凱莉珍娜出遊行頭很貴氣，愛馬仕（HERMÈS）、LV（Louis Vuitton，路易威登）包款全備齊。





▲凱莉珍娜度假包款為愛馬仕亮黃色柏金包與LV帽盒。（圖／翻攝kyliejenner IG）

此次海濱度假行程，凱莉珍娜所戴的包款以繽紛款式為主，呼應碧海藍天的熱帶風情，收藏豐富愛馬仕包款的她選擇亮黃色柏金包當旅行包，帽盒也相當講究，帶著LV彩色Monogram圖案的帽盒出遊，展現百億身家美容大亨派頭。





▲凱莉珍娜穿上比基尼大方展現火辣身材。（圖／翻攝kyliejenner IG）





▲提摩西夏勒梅躺在沙灘上享受愜意時光。（圖／翻攝tchalamet IG）

凱莉珍娜不僅收藏百萬級愛馬仕包款，也為其訂製專屬扣飾，她特別向珠寶設計師Ashna Mehta訂製她的彩妝品牌Kylie Cosmetics嘴唇Logo造型扣飾，以18K白金打造立體唇形再鑲嵌美鑽，為她的喜馬拉雅鱷魚皮凱莉鑽石包更添奢華氣息。





▲凱莉珍娜向珠寶設計師Ashna Mehta訂製的鑽石扣飾，裝飾她的愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮凱莉鑽石包。（圖／翻攝kyliejenner IG）