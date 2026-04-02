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項鍊筆兩用又時尚　S.T.Dupont鑽石刻刻紋添精緻感

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▲▼S.T.Dupont,Montblanc 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴S.T. Dupont紅金款迷你筆項鍊，11,800元。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國知名精品品牌 S.T. Dupont發表一物兩用的迷你筆項鍊，將傳統書寫工具與現代飾品美學融合，原子筆巧妙轉化為可隨身佩戴的時尚配件，整體設計延續品牌核心工藝，筆身飾以標誌性的鑽石璣刻紋，並結合精緻漆面與金屬潤飾化身為精緻墜飾，搭配可調整為80至90公分的長鍊，可單獨佩戴或與其他項鍊疊搭，創造個人風格。

▲▼S.T.Dupont,Montblanc 。（圖／公關照）

▲S.T. Dupont黑金款迷你筆項鍊，11,800元。

新款S.T. Dupont迷你筆項鍊，配置旋轉式開啟結構與可拆卸設計，提升書寫時的流暢度與便利性。款式包括黑色漆面搭配金色或鍍鉻飾面，以及酒紅色漆面等3款，材質選用黃銅基底輔以PVD鍍膜處理，並搭配不鏽鋼鍊條，確保在維持高質感的同時，亦具備耐用性。

▲▼S.T.Dupont,Montblanc 。（圖／公關照）

▲S.T. Dupont黑銀款迷你筆項鍊，11,800元。

萬寶龍（MONTBLANC）經典Meisterstück大師傑作系列則推出優雅的白色筆款，採用白色珍貴樹脂打造的筆蓋與筆身，與鍍鉑金配件及金屬筆尾形成鮮明對比，共有Classique尺寸鋼筆、鋼珠筆與原子筆，滿足追求極簡風格的品味人士。

▲▼S.T.Dupont,Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列白色Classique原子筆，19,300元。（圖／萬寶龍提供）

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關鍵字：

S.T.Dupont, Montblanc, 萬寶龍

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