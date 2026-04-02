UNIQLO連假優惠開跑！話題繭型褲千元有找、童裝149元起太好買

記者鮑璿安／綜合報導

為迎接春季連假與兒童節，UNIQLO於4月2日(四)至4月9日(四)推出「全家春遊一起GO！」期間限定優惠活動，從童裝到大人服飾全面下殺，新品、新色齊發，讓人邊逛邊荷包失守！





▲防潑水輕便短褲，期間限定優惠 NT$390。（圖／品牌提供）

童裝部分最低NT$149就能入手，像是AIRism網眼背心、新生兒包臀衣等高機能單品，全都走透氣、快乾路線，完全是春夏必備。女童羅紋T與褲裙也落在NT$290至NT$390之間，既可愛又好搭，對家長來說根本是無痛入手。





▲繭型牛仔褲期間限定優惠NT$990。（圖／品牌提供）





▲AIRism棉質T恤(短袖)期間限定優惠NT$290。（圖／品牌提供）





▲牛津寬版襯衫(長袖)期間限定優惠NT$590。（圖／品牌提供）





▲Pokémon UT印花T恤(短袖) 售價NT$490。（圖／品牌提供）

大人款同樣誠意滿滿，日前討論度很高的「繭型褲」與繭型牛仔褲，直接從NT$1290降到NT$990，寬鬆輪廓穿出今年最夯的新比例；UNIQLO and JW ANDERSON雙色T恤則以NT$490入手，袖口拼色細節簡單就能穿出造型感。而夏天必囤的AIRism棉質T恤也下殺至NT$290，舒服又百搭，幾乎可以閉眼包色。除了基本款，這波UT系列也同步放大招，《Super Mario》、寶可夢、Sanrio等人氣角色通通登場，連假期間不妨全家一起換新裝。

同時，H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸，將簡潔廓形與流暢結構融合，涵蓋實穿的口袋襯衫、亨利衫與無袖針織等單品，強調層次疊搭與比例控制，呈現鬆弛而修長的輪廓。設計聚焦自然日曬質感，透過褪色色調與柔和光感，營造從容且帶有生活痕跡的風格語言。面料結合棉質、麂皮與機能材質，形塑剛柔並濟的觸感對比，也提升穿著的多場景適應性。色彩靈感源自普羅旺斯地貌，以塵土色、薄荷綠與水洗丹寧構築清爽基調。





▲H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸。（圖／品牌提供）