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林柏宏親揭「離線哲學」封面帥出新高度！曾在瑞典消失一周找回自己

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記者鮑璿安／綜合報導

在資訊爆炸、訊息無所不在的時代，林柏宏選擇慢下來，成為少數刻意「離線」的人。他登上《Marie Claire 美麗佳人》2026年4月號封面，以一身帶點慵懶性感的印花襯衫與俐落西裝造型入鏡，冷調光影下的他，既有距離感又充滿張力，把「靜下來的魅力」詮釋得剛剛好。

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

▲林柏宏享受與外界斷訊的感覺，反而卸下許多心理壓力。（圖／Marie Claire美麗佳人國際中文版提供）

林柏宏在此次拍攝之中換上Gucci襯衫搭配De Beers珠寶在舉手投足間自然發光，也讓整體造型更顯從容。林柏宏坦言，自己會刻意安排「離線時間」，像是慢跑、帶狗散步，甚至長時間健行，把注意力從手機抽離，回到身體與環境本身。他笑說，如果跑步時被訊息轟炸，就會直接傳一張滿頭大汗的自拍，讓對方知道「現在真的不在線」。

這樣的習慣來自一段深刻經驗，他曾在瑞典進行長達一週的無訊號健行，從一開始的不安，到後來重新學會觀察世界與與人交流，他說：「而且這種與外界斷訊的感覺，反而能讓我卸下許多心理壓力。」生活依然可以運行，甚至更輕盈。回到演員身份，他依舊維持高度自律，把身體當成最重要的創作工具，同時也提醒自己保持好奇與彈性。他形容，演員應該讓自己「活得更有機、更有趣」，這樣才能在不同角色之間自由轉換。

關鍵字：

林柏宏, 離線生活, 無訊號健行, 心理壓力, 時尚穿搭

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