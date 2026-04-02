《穿著Prada的惡魔2》小安與梅姨合體宣傳　藍色襯衫裙、長筒靴呼應名場面

▲梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）於墨西哥合體，進行《穿著Prada的惡魔2》宣傳第一站。（20世紀影業提供）



圖文／鏡週刊

即將於4月底上映的電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2），不僅是慶祝首集推出20週年，也是原班人馬回歸的話題作品。主演的安海瑟薇與梅莉史翠普，再次合體宣傳，從墨西哥展開她們的打片之旅。

她們預計從墨西哥開始，接下來是東京、首爾、上海，回到紐約，最終站則是倫敦，堪稱是環遊世界等級的行程；同時光是亞洲就佔了3站，說明了時尚版圖早已經被重新分配。

▲梅莉史翠普刻意穿海軍藍的連衣裙，這個顏色完全提醒了大家，當初第一集解釋過藍色的由來。（20世紀影業提供）

第一站來到墨西哥，她們先是在下午與當地媒體進行了訪問，而晚間則是選在阿納瓦卡利博物館（Anahuacalli Museum） ，舉行盛大的活動。這裡位於墨西哥市區南部，向來以收藏豐富的西班牙殖民時期的藝術品而聞名。活動在博物館知名的中庭廣場舉行，對應著火山石的建築，可以說既充滿了歷史文物的氣息，但又充滿了時尚元素。

▲安海瑟薇（右）造型的亮點，是腳上這雙Stella McMartney長筒靴，也是呼應第一集的名場面。（20世紀影業提供）

活動在中庭廣場搭建盛大的伸展台，進行走秀，當然壓軸的是梅莉史翠普，她穿著法國知名的奢侈品牌Maison Schiaparelli的連衣裙，綴有金色鈕釦跟腰帶，手提袋則花紋是有誇張的臉部表情，金色的耳環。最重要的是，這套服裝是藍色的，嚴格說起來，是海軍藍。對，這當然是呼應第一集裡頭最經典的場景，就是米蘭達解釋小安身上那件俗氣藍色毛衣的由來。

▲《穿著Prada的惡魔2》宣傳第一站，在墨西哥以時尚走秀進行。（20世紀影業提供）

至於安海瑟薇，穿著Stella McMartney的2026年秋冬的亮粉色連衣裙，但裙擺刻意是縮短，以便露出她穿著黑色的Stella McMartney長筒靴。這雙靴子其實有點誇張的長，幾乎佔滿整個視覺焦點。但這也是故意的，因為在第一集，第一助理愛蜜莉就看著小安變裝成功走出去時，忍不住問：「妳穿的是Stella McMartney的靴子嗎？」但這回不用問了，肯定就是這牌子無誤。

《穿著Prada的惡魔2》宣傳第一站墨西哥

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