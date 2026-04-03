百貨兒童節環球推派對餐　統一時代讓孩子開挖土機

▲百貨因應連假推出多樣兒童節活動，此為資料照。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著兒童節與清明連假到來，百貨業者紛紛換上歡樂新裝，為家長規畫放電好去處。Global Mall 環球購物中心今年推出「美好購物節」，除了祭出最高 20% 回饋外，更將商場打造為巡迴秀場，邀請兒童劇團與氣球大師與孩子同樂；統一時代百貨台北店在戶外廣場打造「糖果魔法城堡」，讓小朋友能親自操作縮小版挖土機，化身小小建築師。

Global Mall：全台 8 店「歡樂童趣巡迴秀」 熊超人系列禮物軟萌登場

Global Mall 環球購物中心即起至 4／15 展開「美好購物節」檔期，針對會員祭出多重回饋。在新北中和、桃園 A8、桃園 A19、屏東市，會員至指定專門店單筆消費滿 3,000 元贈 100 元抵用券；南港車站、林口 A9、新左營車站則為單筆滿 2,000 元贈 100 元抵用券。刷 Global Mall 聯名卡搭配連假加碼最高可享 20% 回饋。

為吸引親子客群，Global Mall 特別與插畫家包大山合作，推出療癒系「熊超人」會員禮，消費滿 2,000 元起可依日期兌換熊超人造型抱枕、熊超人野餐墊、熊超人不鏽鋼隨行杯等。

連假期間，全台 8 店更規畫「歡樂童趣巡迴秀」，4／3 至 4／6 由海波兒童劇團於新北中和、板橋及南港車站巡演，另有金牌扯鈴、非洲戰鼓等表演 。新北中和餐飲也推出 TGI FRIDAYS「4 人派對餐」，售價 2,880 元；瓦城「主廚推薦 4 人餐」，售價 3,300 元；南港車站美威鮭魚則有新櫃活動，「魚你相扮鮭魚麵」原價 599 元，特價 499 元。

▲TGI FRIDAYS「4 人派對餐」，售價 2,880 元。

▲「魚你相扮鮭魚麵」原價 599 元，特價 499 元。

統一時代百貨與 DREAM PLAZA：小小建築師樂園登場

統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 於 4／1 展開「美人節」檔期，首 6 日（4／1-4／6）提供化妝品、香氛、內衣指定櫃位消費滿 2,000 元送 300 元抵用券；全館指定櫃位則滿 5,000 元送 500 元 。若使用 icash Pay 綁定 uniopen 聯名卡消費滿 8,000 元，加碼送電子抵用券與商品券共 800 元，換算最高回饋達 25%。

統一時代百貨 2 樓夢廣場即日起至 5／10 舉辦《小小建築師體驗樂園 2－糖果魔法城堡》，現場有仿真縮小版挖土機、大鋼牙等機械讓小朋友操作 。4／1 至 4／4 期間會員單筆滿 800 元並扣 8 點，還可兌換限量「軟萌陪伴滑鼠墊組」卡友禮。