當老闆不要急著創新　加盟先學練習管理流程更快上手

文／林尚弘 圖／大是文化

不急著創新，先套用別人的

世界上充滿了無謂的事。與其找工作，不如直接創業當老闆，豪華辦公室與投放廣告也比想像中還浪費。請各位看透本質，思考哪些事才是有意義的，不要和大家做一樣的事。我相信各位已經開始明白，如此日積月累之下，將會形成龐大的差距。

接下來要告訴各位的是，「創業前的準備也沒有意義」。

有朝一日要創業；未來想做些什麼，但又找不到想做的事……我非常明白這種心情，但無論多認真的思考，有時候找不到就是找不到；等到真的找到時，發現一晃眼已經50歲了，這時才創業就太辛苦了。因此，建議各位先透過加盟連鎖創業，這樣一來，無論何時找到想做的事，都沒關係。

▲加盟也許是快速創業的途徑之一。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



加盟連鎖有營運到一定程度的事業模式可參考，在支付加盟金與權利金的同時，一起打拚。說得更具體一點，假設未來想要闖蕩教育業界，只是還沒決定好是什麼類型，這時只要加盟武田塾的FC，就能開展事業。既可以了解教育業界、企業的基礎，也可以了解大型企業如何建構這樣的機制。

過程中，還可以了解員工教育、共享技術、校舍的品質管理、攬客方法、各種宣傳活動，以及實際雇用員工、創造營業額、會計與期末結算的流程。也就是說，可以馬上獲得武田塾已發展完成的商業模式，透過擴展、管理、會計記帳，學習如何創業，社會上應該很少有這種捷徑。

接著，等到哪天想到商業點子時，就可以開創獨有的服務，而不用拘泥在武田塾這個商品，進而拓展、管理自己的事業就好。否則等到想到創業點子時，才脫離上班族身分開始，會非常辛苦。

在開發獨有的商業服務時，第一次學習擬雇用契約、請款單、處理期末結算……要學的事情實在太多了。所以一開始先加盟連鎖、練習創業，是非常有效率的做法。我看過許多人在加盟後，再以獨有的商業模式開發新事業。

提到加盟連鎖，或許很多人會聯想到便利商店，印象往往是合約相當嚴苛、必須長時間工作、工作品質差且缺乏自由，還很難獲利，但實際上其實沒有這些情況。而且正因為受到世人這樣誤解，加盟反而是好機會。

或許你也可以到人氣拉麵店或老牌壽司店當學徒，每天在師傅的怒吼下，連睡眠時間都得犧牲，努力修業、累積經驗。這樣遲早可以擁有一間屬於自己的店。但是在走到這一步之前，恐怕得耗費數年甚至數十年，這算得上是最短距離、最適當的路徑嗎？

有時間準備，不如馬上就創業。如果沒有好點子，就先加盟連鎖練習，如果想到要做什麼事業時，再變更服務內容就好，剩下的許多事情大概都一樣，畢竟同樣都是經營公司。

【推薦書籍】

書名：《30歲年收破億，你得反常識》

作者：林尚弘

簡介：日本首間只給教材、沒有老師授課的補習班，「武田塾」創辦人，訂閱數破150 萬人的YouTube頻道《令和之虎》主持人。

出版社：大是文化