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下班之後最想吃什麼？測試你是否是個情緒穩定的人

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記者李薇／台北報導

現代人生活壓力大，情緒失控的狀況屢見不鮮，而你自己是個容易被引爆的人嗎？以下這個心理測驗從你潛意識裡面看看你是不是情緒穩定的人。

Q：結束一整天的疲憊工作，飢腸轆轆的你打開冰箱會選擇優先吃什麼？

▲心理測驗。（圖／ai）

▲。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A.新鮮的水果：蘋果、香蕉等

B.優格或是堅果

C.泡麵或冷凍水餃

D.巧克力蛋糕等甜食

A.新鮮的水果：蘋果、香蕉等

你的情緒穩定度相當高。水果含有豐富的維生素、礦物質與膳食纖維，不僅能補充日常所需能量，也能維持身體機能的正常運作。偏好水果，代表你在面對壓力或疲憊時，能夠保持冷靜與理性，優先關注自身健康。這顯示你具備良好的自我調整能力，懂得照顧身心平衡。無論是工作挑戰或人際困擾，你通常都能以穩定的心態面對，不容易因外在影響而情緒起伏，處理事情也較為成熟得體。

B.優格或是堅果

你的情緒穩定度表現不錯。優格含有益生菌，有助於調整腸道環境並促進吸收；堅果則富含蛋白質與健康脂肪，還有維生素E等營養，能提供持續的能量來源。選擇這類食物，代表你在忙碌過後，會透過補充營養來舒緩壓力，讓身體與情緒得到放鬆。這說明你具有一定的自我照顧意識與情緒管理能力，在面對生活挑戰時，通常能維持平穩，不會輕易因小事動怒或焦躁，能用較從容的方式應對各種情況。

C.泡麵或冷凍水餃

你的情緒穩定度屬於中等。泡麵與冷凍水餃最大的優點在於快速方便，能即時填補飢餓。選擇這類食物，可能代表你在忙碌或疲累時，傾向以最快方式解決需求，節省時間與精力。不過這類食品的營養相對不均衡，長期攝取可能對健康帶來影響。這也反映出你在面對壓力時，偶爾會較急躁，情緒起伏較明顯。但你也具備快速恢復的能力，不會長時間陷入負面狀態，只是在決策時，需要多留意情緒穩定，避免衝動影響判斷。

D.巧克力蛋糕等甜食

你的情緒穩定度偏弱。像巧克力與蛋糕這類甜點含糖量較高，能快速提升血糖並刺激多巴胺分泌，帶來短暫的愉悅感。偏好這些食物，顯示你在感到疲憊時，較依賴外在刺激來調整心情。這可能代表你的情緒容易受到環境影響，當面對壓力或負面事件時，較難有效控制，容易陷入焦慮或低落。因此建議你多關注情緒管理，可以嘗試深呼吸、冥想或運動等方式，提升穩定度，幫助自己更從容地面對生活挑戰。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 情緒, 個性

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