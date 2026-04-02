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迪士尼可愛貓狗變身立體串飾　Pandora吸毛孩控目光

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▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Pandora聯名迪士尼《小姐與流氓》小姐造型串飾，3,680元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora與迪士尼合作多年，繼大眾熟知的公主主題後，再獻上「迪士尼貓狗系列」，將多部經典動畫中廣受影迷喜愛、極具生命力的角色轉化為精緻首飾，包括《101忠狗》的小斑、《小姐與流氓》中的女主角「小姐」（Lady）、《貓兒歷險記》中甜美的瑪莉貓，以及杜翠絲與三隻小貓家人的家族回憶設計等串飾設計，吸引毛孩控目光。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼《貓兒歷險記》瑪莉貓串飾，2,680元。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼《貓兒歷險記》杜翠絲與三隻小貓造型吊飾，3,280元。

而提及皮克斯動畫《天外奇蹟》，第一浮現的印象就是飛天汽球屋、卡爾與艾莉，全化為Pandora精巧串飾，可搭配以黃金獵犬小逗與其鏤空掌印造型串飾，串起完整的故事線，逗趣可愛。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora手鍊串上皮克斯《天外奇蹟》汽球屋串飾（由上至下）2,880元、鏤空掌印串飾880元、小逗造型串飾4,080元、卡爾與艾莉造型串飾2,680元。

施華洛世奇也與迪士尼合作密切設計閃亮擺件，創作正在玩藍色毛線球的《貓兒歷險記》瑪莉貓擺飾，703個施華洛世奇水晶切割面呈現牠的活潑動感；品牌同時推出《101忠狗》中小狗Lucky擺件，以376個切割面精巧製作，展現其招牌斑點及紅色頸圈，栩栩如生。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇迪士尼《貓兒歷險記》瑪莉貓擺件，9,500元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇迪士尼《101 忠狗》中最可愛小狗Lucky 擺件，11,000元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）

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關鍵字：

Pandora, 迪士尼, Swarovski, 施華洛世奇

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