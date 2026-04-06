2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

文／美人圈

肌膚怎麼做才能光滑又發亮？生活作息、壓力、飲食習慣等會使肌膚角質代謝不夠好，進而出現粉刺痘痘、暗沉、粗糙顆粒出現等狀況，尤其夏天將至，皮脂腺分泌旺盛，痘痘粉刺的情況更易發生，以下帶來10款平價「痘痘粉刺精華液」推薦，代謝、穩膚、抗痘效果通通有，幫助大家養出不易長痘的健康膚質！

痘痘精華怎麼選？搞懂「酸」的種類對症下藥！

市售酸類精華選擇很多，成分與作用也各有不同，常讓人看得眼花撩亂。以下整理臨床常見的酸類成分供參考。需要注意的是，影響煥膚效果的不只有濃度，分子量也很關鍵，分子越小，通常越能滲透至較深層發揮作用。不過並不是越深入就越好，因為斑點、粗糙、暗沉、粉刺痘痘等問題分布在不同肌膚層次，有的在淺層、有的在深層，而多數人也都不僅只有一種困擾，例如同時有暗沉＋痘痘困擾，因此，選擇酸類產品前，應先想好要解決哪些困擾。

▲（圖／IG@celimax.korea）

【A酸】：預防痘痘生成＋加速代謝，醫用級抗痘成分

常見於皮膚科醫師開立的痘痘治療處方。分子量小、能滲透至肌膚深層，即使低濃度也能發揮效果，不僅能加速粉刺、痘痘代謝，也有預防生成的作用。不過因效果較強，使用後容易乾燥、敏感，孕婦與備孕族群不建議使用。

【果酸】：去角質代謝＋提亮膚色，刺激性較高

果酸（如甘醇酸、檸檬酸）多來自蔬果，其中以甘醇酸最常見。因分子小且為水溶性，能有效去除老廢角質、提亮膚色，甚至滲透至較深層的表皮，但通常需要較高濃度才能見效，因此刺激性相對較強。

【杏仁酸】：溫和代謝角質＋改善粉刺，適合居家使用

杏仁酸屬於脂溶性果酸，主要作用於肌膚表層，能與油脂結合、深入毛孔改善粉刺與痘痘，同時幫助角質代謝與提亮膚色。刺激性較低，是酸類中相對溫和的一種，很適合日常居家抗痘與亮膚保養。

【水楊酸】：疏通毛孔＋改善粉刺，建議局部使用

水楊酸為脂溶性成分，能深入毛孔清理油脂與髒污，對粉刺與痘痘效果特別明顯。不過刺激性較高，使用時需留意濃度，建議以局部使用為主，避免過度刺激肌膚。

【杜鵑花酸】：溫和消炎＋淡化痘印，輔助型抗痘成分

杜鵑花酸具備消炎、改善粉刺與提亮膚色等效果，且滲透度較佳，相對溫和。不過需較高濃度才有明顯效果，一般保養品多作為輔助使用，較適合敏感肌作為日常調理。

【複合酸／多重酸】：溫和煥膚，平衡膚況首選

將杏仁酸、果酸、水楊酸等多種酸類以比例調配，兼具角質代謝、粉刺調理與淡化痘疤等多重功效，同時降低單一酸類的刺激性，適合想全面改善膚況的人使用。

▲（圖／IG@celimax.korea）

所以，痘痘粉刺肌怎麼挑選精華液？

挑選時，除了了解各種酸類差異之後，也很建議依照當下的狀況來做挑選：

容易長粉刺、內包痘的膚質

這類型通常是大家理解的油肌、痘痘肌，建議挑選以「水楊酸（BHA）」為主的多重酸類精華，加強深層皮脂代謝，從根源剷除痘痘問題。

痘痘已治療完畢、或是偶爾才冒粉刺、痘痘的混合肌

建議選擇質地清爽，以修護、消炎效果為主的穩膚精華液，持續調控肌膚的油水平衡，並建立好防護屏障，避免痘痘春風吹又生。

偶爾冒出的膿皰痘、生理痘

通常出現在乾肌、中性肌，這時候就靠局部抗痘精華擊退即可。

▲（圖／IG@abib.official）

掌握痘痘粉刺肌的保養規則後，以下推薦10款平價、口碑好評的「痘痘粉刺精華」，一起來看哪一款更適合你！

平價「痘痘粉刺精華」10款推薦

1：理膚寶水 極效三重酸煥膚精華

夏天必備！富含專利成分LHA（脂氫氧酸）、水楊酸、甘醇酸組合而成的「三重酸」，精準濃度比例，使用起來溫和舒緩，顛覆對酸類的傳統印象，親脂性更好，不需高濃度就能有很好的滲透效果，改善痘痘粉刺，不僅日常保養使用可幫助預防痘痘粉刺，也推薦在新生粉刺、黑頭、痘痘時使用，進行有效清理調節。

▲理膚寶水 極效三重酸煥膚精華 30ml，NT$1,630。（圖／IG@larocheposayjp）

2：霓淨思 5酸拋光澎亮精華

霓淨思推出多酸精華啦！首創三酸拋光科技，結合乳糖酸、內酯型葡萄糖酸、琥珀酸層層養護角質，由內而外層層煥膚、拋光，同時添加0.5%高親脂性水楊酸與1.4%最小分子甘醇酸，代謝老廢角質、緊緻毛孔，讓肌膚變得透亮細緻、飽滿澎彈。

▲霓淨思 5酸拋光澎亮精華 30ml，NT$1,350。（圖／霓淨思）

3：DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華8%

專為乾肌、敏弱肌設計的酸類精華！蘊含5%杏仁酸、2%水楊酸及1%焦葡酸，既溫和又看的見煥膚效果，從根源改善毛孔粗大、黑白頭粉刺、痘痘、出油、暗沉等，並額外添加複方沙漠植物萃取，幫助補水鎖水，舒緩乾癢脫屑，溫和的漸進煥膚也相當友善口罩族群！

▲DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華8% 15ml，NT$800。（圖／DR.WU）

4：巴黎萊雅 淨亮白MELA淡斑精華

煥膚又美白！據內政部統計，全台平均每3.3人就有一人有深層斑點困擾，包含肝斑、色斑、曬斑、色素沉澱等等，即使因膚色暗沉或不均而在初期不易顯現，但長期日曬或是後天作息而導致斑點現形！巴黎萊雅首創MELA淨亮白科技，添加醫美級麥拉色鏈MELASYLTM，在黑色素生成前就阻斷並代謝，淡化深層斑點，同時添加甘醇酸、菸鹼醯胺，深入角質層加速煥膚效果及肌膚代謝週期，加速美白的同時也提升肌膚防禦力，敏感肌、油肌都能安心用。

▲巴黎萊雅 淨亮白MELA淡斑精華 30ml，NT$1,399。（圖／巴黎萊雅）

5：Dr. May美博士 B3專業抗痘精華

皮膚科醫師測試過！以B3＋水楊酸＋維他命E衍生物調配出完美配方，溫和做到平衡油脂分泌、改善毛孔粗大，除了全臉使用，編輯也推薦可局部點在「剛冒出來，但沒有傷口／破掉」的痘痘，可加速痘痘代謝速度，不因痘痘紅腫過久而形成暗沉，根本是痘痘剋星。

▲Dr. May美博士 B3專業抗痘精華 10ml，NT$1,380。（圖／Dr. May美博士）

6：貝膚黛瑪 12%超級C酸激光煥膚精華

貝膚黛瑪這款選用10%的水楊酸＋果酸（甘醇酸）暢通阻塞毛孔，調理油脂分泌與肌膚代謝！適合用來解決黑白頭粉刺、肥厚角質與粗大毛孔，與他款的差異在於，這款有搭配2%維他命C醣苷精萃做到代謝黑色素、提亮，讓美白零停滯期！精華液質地很舒服、膚感很好，除了全臉使用，也很推薦局部使用在悶痘、沒傷口的痘痘上，加強代謝、避免黑色素沉澱。

▲貝膚黛瑪 12%超級C酸激光煥膚精華 15ml，NT$1,280。（圖／BEAUTY美人圈、貝膚黛瑪）

7：寶拉珍選 2%水楊酸精華液

全球熱賣！過多的角質堆積會使肌膚暗沉蠟黃、乾燥，並造成毛孔堵塞，形成粉刺、痘痘與青春痘，寶拉珍選創辦人年輕時代深受其苦，因而推出這款專為粉刺、痘痘及毛孔粗大設計的精華，蘊含最高濃度2%水楊酸，模仿自然去角質過程，幫助代謝老廢角質、暢通毛孔，特別推薦給油性肌或痘痘粉刺肌。

▲寶拉珍選 2%水楊酸精華液 118ML，NT$1,180。（圖／IG@paulaschoice）

8：專科 淨荳煥膚修護精華

專科推出全新痘痘精華！以最溫和舒緩的方式做到煥膚調理，蘊含積雪草萃取、雙重玻尿酸、蠶絲蛋白精華做到保濕潤澤，修護酸類可能帶來的乾燥泛紅，其添加水楊酸、傳明酸，以修護肌膚暗沉，預防痘痘同時均勻膚色，不僅全臉變得勻亮，減少顆粒感、痘印，保濕水感度UP。

▲專科 淨荳煥膚修護精華 30mL，NT$680。（圖／專科）

9：Naruko牛爾親研 茶樹三酸毛孔安瓶精華

薔薔也大推愛用！訴求以最適合肌膚酸鹼值的綜合酸，做到溫和煥膚，共添加水楊酸、琥珀酸及杏仁酸三款酸類，由於分子量不同，能作用在肌膚的淺層和中層，從裡到外調理肌膚，使毛孔、油光減少，讓毛孔變得乾淨、零堆積油脂髒污，跟粉刺痘痘說掰掰。

▲Naruko牛爾親研 茶樹三酸毛孔安瓶精華 30ml，NT$799。（圖／IG@naruko.tw）

10：DF美肌醫生 2%水楊酸粉刺調理抗痘精華

最後價格很甜，並以6%杏仁酸、3%甘醇酸、2%水楊酸、1%焦葡萄酸創造獨家黃金比例的抗痘精華！不僅擁有極佳的親膚性，幫助毛孔淨化、溶解油脂，更使用「綠花恩南番荔枝精華及齊墩果酸」平衡油脂分泌，同時有適當的保濕感，讓肌膚滑嫩、光亮，油痘粉刺肌別錯過！

▲DF美肌醫生 2%水楊酸粉刺調理抗痘精華 10ml，NT$520。（圖／DF美肌醫生）

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