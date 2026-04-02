IKEA兒童節新品來了　幼兒滑步車、玩具廚房好時髦

記者蔡惠如／綜合報導

兒童節即將到來，IKEA 近期推出多款童趣新品（來得正好！），全新且外觀極簡的 FÄLTHARE 幼兒滑步車，紅色賽車造型有夠時髦，讓孩子在探索中享受滑行樂趣，「縮小版」STENMUS 玩具廚房，有限空間也能變有趣，可調高度的 FLISAT 兒童書桌也登場，陪伴孩子在居家空間中展開一場場小小冒險。4／1 起也推出「小小探險家」到店任務，還有專屬小禮可以拿。

兒童節這個就是要快樂的日子，IKEA 也獻上新品，針對正處於肢體探索期的幼兒，吸睛新成員 FÄLTHARE 幼兒滑步車報到，以亮眼紅色為主調，流線型車身展現十足時髦感，可幫助孩子在遊戲中培養平衡感與協調能力，方向盤上還設有可按壓的喇叭，讓每一次移動都像是一場真實的冒險，售價 1,799 元。

將經典的圈圈叉叉升級，使用繽紛的立體顏色與幾何形狀積木進行對弈的 GREJSIMOJS 棋盤遊戲，玩法簡單直覺，讓家長能隨時與孩子開啟一場腦力激盪的歡樂時光，售價 499 元。STENMUS 玩具廚房則推出精巧的縮小版本，模擬家庭廚房的情境，黑白洗鍊的配色不佔空間，能輕易融入家中角落，隨時來場廚神家家酒，售價 499 元。

實用新品也包括可依孩子身高調整三段高度的 FLISAT 兒童書桌，桌面具有傾斜調整功能，無論是繪畫、寫字或勞作都能維持舒適姿勢 。桌邊貼心設有溝槽防止文具滑落，並附有適用 MÅLA 紙捲的支架，搭配桌下可置入的收納盒，售價 2,499 元。

而持續熱賣的LILLABO 玩具火車附軌道 45 件組，孩子可以發揮創意自由拼組軌道，引領火車穿越隧道、爬上陡坡，沿途經過建築與樹林，建構出心中的小天地，近期也推出回饋，原價 799 元，4／30 前特價 679 元。

IKEA 表示，從 4／1 起分店因應兒童節特別舉辦「小小探險家出任務！」活動，3 到 12 歲兒童的宜家卡卡友，持卡參加任務遊戲，完成後即可兌換驚喜小禮物一份。

▲PIPPY刺繡小花剪接格紋短袖，特價1,299元，原價1,555元；JACADI大女童洋裝，特價2,095元，原價4,190元。

新光三越台北南西店兒童節則以「穿出可愛、玩出童年」為主題，打造一站式童樂體驗，推出特價兒童服飾、玩具與手作活動，包含創意拼貼與節慶主題DIY，讓孩子在動手過程中發揮想像力與創造力，兒童科學營體驗課程則能以趣味實驗引導孩子探索科學世界。

▲BBC蝴蝶結圍兜任選兩件特價1,088元，原價1,360元；聖荃公主鞋，特價1,422元，原價1,580元。