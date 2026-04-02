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汶萊馬丁王子宅邸優雅中帶著貴氣　空氣鐘、水晶座彰顯非凡品味

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▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子與王子妃阿妮莎抱著小公主Zarah Mariam Bolkiah拍攝全家福照，身後的家飾樣樣是精品。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與王子妃阿妮莎（Princess Anisha Rosnah），於3月開齋節時分享和女兒的全家福照，當時眾人焦點都落在身穿英國設計師品牌Jenny Packham銀色亮片禮服的王子妃阿妮莎，產後一個多月的她看起來神采奕奕，再仔細觀察會發現他們合影的宅邸布置也處處是亮點，彰顯這對王室夫妻檔的不凡品味。

▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）


▲馬丁王子身旁的積家Atmos Classique經典空氣鐘玫瑰金款目前已經停產，當時參考價366,000元。（圖／積家提供）

馬丁王子一家三口合影的寓所空間，以米白色為基調，飾以立體雕花與金色邊框，展現低調奢華風格，而擺飾也以這兩種色調為主，馬丁王子身旁的櫃子擺放著瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）赫赫有名的Atmos Classique經典空氣鐘 ，奧妙之處是機芯後方的密封罩內的混合氣體，會隨著溫度變化膨脹與收縮，藉此為座鐘上鍊驅動運行，他所選的玫瑰金款目前已停產。

▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲空氣鐘旁擺放法國頂級金工品牌Goossens打造的麥穗杯，展示天然水晶。（圖／翻攝Goossens官網）

而積家空氣鐘旁擺放的水晶座也大有來頭，為法國工藝珠寶與裝飾藝術品牌Goossens Paris結合天然礦石與金屬工藝的麥穗杯，採用Goossens著名的工藝技術，將金屬底座浸入金浴中閃耀的金色光澤，完美還原麥穗在陽光下閃耀的動人瞬間，麥穗作為品牌歷史中代表好運與豐饒的重要圖騰，透過與天然水晶的結合，致敬創辦人與香奈兒女士共同開創的裝飾風格，也為馬丁王子夫婦宅邸增添優雅氣息。

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關鍵字：

汶萊馬丁王子, 汶萊王子妃Anisha

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