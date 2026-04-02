西螺太平媽首度駐駕百貨！新光三越「T368城鄉物產展」台北登場

▲新光三越物產展即起登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

清明連假想要感受台灣道地的土地韻味與廟宇文化，現在不用開車塞在高速公路。新光三越《第二回－T368城鄉物產展》即起於全台巡迴登場，首站選在台北信義新天地 A11，最大亮點是首度迎請雲林西螺福興宮「太平媽」聖駕駐駕百貨，並在現場還原廟殿場景，結合擲筊祈福、鑽轎腳等傳統儀式，實在太狂，讓你逛街也能拜媽祖。

本次物產展以台灣糧倉「雲林」為起點，串聯全台 15 個縣市、50 個城鄉鎮區，集結共 71 個在地品牌 。展場劃分多個主題區，從百年老店的傳承滋味到返鄉青年的創新思維，提供消費者豐富的挖寶選擇，雲林在地包括被譽為「麵條界馬卡龍」的萬源製麵舖、號稱地表最長的東和泡芙，閃電泡芙一定要試試，以及西螺名產西螺麻糬大王，三色片沾麻糬免排隊就吃到，售價 100 元至 200 元。

▲萬源製麵舖 禮麵油你－黑芝麻油組 特價770元 原價800元；東和泡芙 閃電泡芙（原味／藍莓／開心果／草莓／杜拜巧克力） 推薦價150元至400元／個。

▲西螺麻糬大王 三色片沾麻糬（6個／15個） 推薦價100元／200元。

其他地區職人與百年老舖，像是花蓮百年老店德利豆乾、高雄大樹百年製油老店大樹麻油行、苗栗「茶葉界愛馬仕」雪見高山烏龍茶、總統府國宴等級的上等農場也能輕鬆買到。還有限日買一送一優惠，4／2 推將蒲燒鰻鰻魚串，原價 80 元，特價買一送一；4／3 土庫可可莊園生巧克力，原價 520 元至 580 元，特價買一送一；4／4 大倉米鋪每日飯糰，原價 80 元，特價買一送一等。

▲土庫驛可可莊園 黑巧克力Bar片－台灣系列 推薦價350元至380元。

▲日將蒲燒鰻 蒲燒鰻4尾／5尾 推薦價1,400元。

新光三越表示，展覽期間推出多項點數與消費回饋，4／2 至 4／6 每日推出限量農特產品供扣點兌換，扣 100 點 skm points 可換雲林高麗菜、台中茂谷柑、燕巢珍珠芭樂、茶氣泡飲及嘉義水上糯玉米（每日更換）。4／2 至 4／13 於展場內消費滿 1,500 元，即送限量 20cm 廚刀；4／3 至 4／6 消費滿 888 元，送台南月老香水（已過爐）；4／11 至 4／12 消費滿 888 元，送南投開運一桶金（已過爐）。

台北 101 近期鎖定情緒紅利，即起至 8／31 於 89F 觀景台年度特展《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》，聯手台灣原創插畫IP，將那隻帶著深沉黑眼圈、完美體現上班族心聲的憂鬱小兔「星期一的布魯斯」帶上高空。

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