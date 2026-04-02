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對木質調、美食香無感？零負評的紫茉莉、櫻花香送禮自用都不出錯

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

點綴日常生活儀式感，香氛類的單品絕對是首推，如果對於近期大熱的木質調、美食調難以入手，那典雅的花香調絕對是很好入門也百搭的選擇，義大利居家香氛蕾莉歐、日系頂級黛珂都有全新又極具質感的香氛之作，只要是女生絕對都難敵其清雅魅力。

蕾莉歐,黛珂,香氛,香水,居家,擴香,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

蕾莉歐在每年都會推出新的香氣，深受粉絲期待，在母親節之際以紫茉莉為靈感，設計一系列花語香氛系列，有別於白花香調常見的復古感，紫茉莉更顯清新優雅，既有花朵般的馥郁層次，但又不若玫瑰性感張揚，整體更顯內斂知性，可以說是任何年紀與族群都可以輕鬆駕馭的香氣。

蕾莉歐,黛珂,香氛,香水,居家,擴香,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

針對紫茉莉香氣這次也上市多款居家香氛或是身體保養，有沐浴膠、潤膚霜、香水、香氛蠟燭、擴香瓶、香氛陶瓷等等，最推薦就是香氛陶瓷，整組附有30ml香水，可以噴在陶瓷上，放在衣櫃、房間或是車上等位置，超級實用百搭，另外母親節更是有限定組合，以300ml沐浴膠搭配250ml潤膚霜以及紫色化妝包，整套使用起來從頭香到腳。

蕾莉歐,黛珂,香氛,香水,居家,擴香,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

充滿日系靈魂的黛珂在日前也發售和服之戀櫻花版限定香水，將女子穿上和服的高雅氣韻濃縮在香氣層次之中，更以粉色浪漫的櫻花為主題，設計出清新淡雅的氣息，配方更是採用無酒精以及天然玫瑰精華，即使是肌膚敏感的人也能安心使用，打造療癒的春日氛圍。

關鍵字：

蕾莉歐, 黛珂, 香氛, 香水, 居家, 擴香

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