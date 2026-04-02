張凌赫同款PUMA H-STREET必收！Karencici、曾敬驊逛中山快閃店曝選鞋喜好

記者鮑璿安／台北報導

台北中山商圈再添潮流話題，由 PUMA 打造的 H-STREET 快閃空間正式登場，今2日品牌大使 Karencici 與曾敬驊一起現身，曾敬驊造型重點以亮眼螢光綠 H-STREET鞋款作為核心，並透露：「我私下喜歡簡單穿搭，但會讓鞋子成為重點。」





▲曾敬驊與 Karencici來到中山區帶逛 H-STREET 潮流得來速 。（圖／品牌提供）

Karencici 以充滿巧思的造型亮相，提及自己很喜歡假兩件上衣設計，讓整體層次更豐富，下身則刻意搭配跳色，讓視覺更有重點。她特別提到腳上的鞋款不僅顏色大膽，非常輕盈舒適，也對 H-STREET 瞬間拉長腿部線條的「視覺顯瘦」效果感到驚艷，認爲很適合運動，「像我最近在做重訓，就會很需要這種輕的鞋。」在忙碌之餘，她也笑說想飛去加州海邊走走，對她來說，一雙舒服又有設計感的鞋，是能陪著生活切換節奏的重要單品。曾敬驊則延續一貫簡約風格，以外套拉開比例，他也直言第一眼就覺得鞋子非常輕巧，很適合日常逛街穿著，近期甚至動念想安排香港旅行，從穿搭到生活都維持輕鬆節奏。

兩人腳上的焦點正是 PUMA H-STREET，以90年代田徑釘鞋為靈感，結合薄底輪廓與經典T-Toe設計，搭配輕量網眼與異材質拼接，讓復古與未來感並存。極致輕盈的腳感，加上銀光黑、銀光白到銀光綠等多元配色，讓它不只是運動鞋，更是能一秒撐起整體造型的關鍵單品。隨著 ROSÉ以及張凌赫等人帶動話題，H-STREET 也成為近期街頭不可忽視的存在。於《PUMA H-STREET 潮流得來速》領取商品取貨卡，並至新光三越南西一館 PUMA 專櫃購買 H-STREET 系列，即贈限量 ROSÉ 迷你燈箱招牌及客製化帆布袋。

PUMA H-STREET 潮流得來速 限定快閃資訊

活動日期：4月3日（五）— 4月26日（日）

活動時間：12:00 — 20:00

活動地點：心中山廣場（中山捷運站4號出口旁）

同場加映

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▲ 許光漢親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高 。（圖／品牌提供）