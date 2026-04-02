羅志祥也被幸運草手鍊收服　疊搭兩款梵克雅寶好出色

▲羅志祥混搭多條手鍊，當中包括兩款梵克雅寶熱門的幸運草手鍊。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）幸運草圖案的Alhambra系列珠寶紅遍全球，從明星、名媛到運動界巨星都被收服，男星羅志祥也是擁護者，近日露一手奢華除了閃亮鑽鍊，還疊搭兩條梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，一眼讓人瞧見。





▲羅志祥佩戴的梵克雅寶Vintage Alhambra 18K金鑲嵌孔雀石的5枚幸運草圖案手鍊，210,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

梵克雅寶的Vintage Alhambra作品忠實重現1968年面世的首款Alhambra珠寶，象徵幸運的四葉草以黃K金圓珠飾邊，相當精緻。羅志祥所戴的兩款Vintage Alhambra手鍊，分別是18K金鑲嵌孔雀石與藍色瑪瑙的5枚幸運草圖案款式，濃郁飽和的藍綠色調相當出色。





▲羅志祥同時搭配梵克雅寶Vintage Alhambra 18K金鑲嵌藍色瑪瑙的5枚幸運草圖案手鍊，193,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

羅志祥熱愛時尚，除了珍藏梵克雅寶珠寶，也經常搭配高端銀飾品牌Chrome Hearts首飾，連同品牌的服裝、包款甚至是特別的家飾都收藏，而他上街的標準配備還有勞力士（Rolex）腕錶與愛馬仕（Hermès）柏金包，認真走在潮流尖端。





▲羅志祥經常穿Chrome Hearts丹寧褲、戴勞力士腕錶並搭配愛馬仕柏金包。（圖／翻攝showlo IG）





▲羅志祥也收藏Chrome Hearts包款。（圖／翻攝showlo IG）