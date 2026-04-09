8款韓系氛圍感瀏海推薦＋適合臉型一次看　不亂翹、自然捲也好整理

文／美人圈

2026春夏髮型趨勢走向「自然氛圍感」，尤其瀏海更成為改變氣質與修飾臉型的關鍵！今年韓系瀏海以「空氣感、層次感、柔和弧度」為主，讓整體髮型更輕盈、顯臉小，不論是圓臉、方臉、顴骨高，甚至是細軟塌髮，都能透過不同瀏海設計達到修飾效果！以下整理8款2026春夏最受歡迎的「韓系氛圍感瀏海」推薦，想剪瀏海又怕後悔的人可以先收藏！

2026春夏韓系瀏海趨勢重點



今年瀏海不再追求厚重整齊，而是更自然、輕盈的氛圍感設計，讓髮型更日常也更好整理。不論長髮、中長髮或短髮，只要搭配合適瀏海，就能瞬間提升韓系氛圍感與減齡效果。2026春夏韓系瀏海關鍵字也更著重「修飾臉型＋降低整理難度」，以下幾個重點更值得參考：

輕盈空氣感：修飾圓臉、減少臉部厚重感

輕盈的空氣感瀏海能降低臉部份量感，讓臉型看起來更輕巧，特別適合圓臉或臉部線條偏柔和的人。

柔和修飾臉型：改善方臉、顴骨突出問題

帶有弧度與臉側層次的瀏海，能自然修飾臉型稜角，讓顴骨較高、下顎線條明顯的臉型看起來更柔和，也更有溫柔韓系氛圍。

自然層次感：修飾臉型比例、讓臉型更修長

透過自然層次剪裁，讓瀏海與臉側髮絲自然銜接，能延伸臉部線條，改善短臉或臉型偏寬的問題。

好整理低維護：適合自然捲、細軟塌髮

2026春夏瀏海更偏向好整理設計，像是自然弧度或輕微層次，都能順著原本髮流整理，特別適合自然捲或細軟容易扁塌的髮質。

減齡氛圍感：修飾高額頭、拉近五官距離

帶有輕薄層次的瀏海能自然修飾高額頭，同時讓五官比例更集中，看起來更年輕柔和，也是不少韓系女星維持減齡感的關鍵造型之一。

▲2026春夏瀏海更偏向好整理設計。（圖／IG@oiiikki）

2026韓系瀏海推薦1：空氣八字瀏海

空氣八字瀏海幾乎是韓系髮型的代表款，但2026春夏版本更強調「自然碎感」與「輕盈弧度」，不像過去刻意捲度，而是讓瀏海自然落在臉頰兩側，修飾顴骨與下顎線條，整體看起來更溫柔也更顯臉小。這款瀏海最大的優點是好整理、不容易出錯，即使長長後也能自然過渡成臉側層次，不會出現尷尬過渡期。

▲空氣八字瀏海2026春夏版本更強調自然碎感與輕盈弧度。（圖／IG@moreon.m.hye__）

2026韓系瀏海推薦2：法式碎感瀏海

比起傳統整齊的空氣瀏海，今年更流行「碎感空氣瀏海」，透過細碎層次讓瀏海更自然、不會過於貼額頭，看起來多了幾分慵懶氛圍，也更符合春夏輕盈感。這種瀏海特別適合想要減齡又不想太可愛的人，搭配中短髮或鎖骨髮都很有韓系清新感，也不會因為流汗或出油而顯得厚重，日常整理難度也相對低。

▲今年更流行碎感空氣瀏海。（圖／IG@yeovvun）

2026韓系瀏海推薦3：輕薄空氣瀏海

比起過去較整齊的空氣瀏海，2026更流行「輕薄空氣瀏海」，透過細緻打薄與自然弧度，讓瀏海更加輕盈、不厚重，搭配春夏髮型更顯清爽。這款瀏海能讓整體氣質更柔和，同時有明顯減齡效果。特別適合圓臉與短臉型，可以延伸臉部比例，也適合初次嘗試瀏海的人，不用燙也能簡單整理，是相對低門檻的韓系瀏海款式。

▲輕薄空氣瀏海搭配春夏髮型更顯清爽。（圖／IG@onyad_m.hye）

2026韓系瀏海推薦4：層次長瀏海

不想剪太短瀏海的人，很適合選擇「氛圍感長瀏海」，長度落在眼下至顴骨位置，透過自然層次修飾臉型，整體更有溫柔氣質。這款瀏海即使綁頭髮也能自然修飾臉型，不會顯得臉大，同時也很適合過渡期留長瀏海的人。搭配長髮或中長髮都很有韓系女神氛圍，也是近年韓國女星常見造型之一。

▲氛圍感長瀏海綁頭髮也能自然修飾臉型。（圖／IG@d.of_official）

2026韓系瀏海推薦5：羽毛感瀏海

羽毛感瀏海是近期韓國很受歡迎的款式，透過細緻打薄與層次剪裁，讓瀏海像羽毛般輕盈垂落，整體更柔軟也更有氛圍感。這種瀏海不會過於刻意，反而帶點自然隨性感。搭配層次中長髮或輕燙捲度時，整體會更加柔和，也能讓臉型看起來更修長。尤其細軟髮或容易扁塌的人剪這款瀏海，會更有蓬鬆空氣感。

▲羽毛感瀏海是近期韓國很受歡迎的款式。（圖／IG@obvie_grace）

2026韓系瀏海推薦6：輪廓剪瀏海

臉側修飾瀏海是韓國髮型師很推薦的「顯小臉瀏海」，透過臉頰兩側層次修飾，讓臉型看起來更小更柔和。這種瀏海不一定要有明顯齊瀏海，就算沒有剪短瀏海，也能透過臉側線條達到修飾效果。搭配長髮或中長髮都非常自然，也很適合第一次嘗試瀏海的人。

▲臉側修飾瀏海是韓國髮型師很推薦的顯小臉瀏海。（圖／IG@chaan_y_）

2026韓系瀏海推薦7：輕薄中分瀏海

中分瀏海在2026春夏也重新回歸，但今年更流行「輕薄版中分瀏海」，透過細碎層次讓瀏海更自然，不會過於厚重或顯成熟。這種瀏海可以露出部分額頭，讓整體看起來更清爽，也能讓臉型比例更修長。搭配層次髮型或微捲造型，更有韓系知性氛圍。

▲今年更流行輕薄版中分瀏海。（圖／IG@oollolll___001）

2026韓系瀏海推薦8：鎖骨線條瀏海

「鎖骨線條瀏海」指的是瀏海與臉側層次延伸至鎖骨位置，打造自然修飾臉型的線條感，這款瀏海與中長髮非常搭配，也是不少韓系女星近期的熱門造型。特別適合圓臉與方臉，透過臉側層次延伸修飾臉型，同時讓整體髮型更有流動感，也更好整理。

▲鎖骨線條瀏海中長髮非常搭配。（圖／IG@onyad_m.hye）



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