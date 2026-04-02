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營養師：水餃鍋貼熱量圖鑑一次看　教你怎麼吃不會胖

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▲▼餃子熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

▲水餃是適合忙碌外食族的選項。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

水餃常被視為方便又有飽足感的外食選項，營養師高敏敏分享，想吃得輕鬆不負擔，關鍵其實不只在「吃幾顆」，還包括口味、醬料和搭配方式。對忙碌外食族來說，只要掌握幾個原則，水餃也能成為相對聰明、好執行的一餐選擇。

不少人點水餃時，習慣一次選同一種口味，但若能改成蔬菜類與肉類平均搭配，整體攝取會更均衡一些。以內餡來看，蔬菜比例較高的口味，能幫助補進平常外食容易不足的纖維；若想吃葷食，純海鮮餡通常也會比肥絞肉餡來得清爽。

▲▼餃子熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

而水餃的沾醬也是大學問，營養師高敏敏分享，現在不少水餃本身調味已經相當足夠。若能先從原味開始吃，或盡量減少沾醬量，有助於降低鈉攝取，也比較不容易吃完口乾舌燥。

水餃搭配湯品是常見吃法，但湯選得對，整餐感受差很多。相較於勾芡酸辣湯、濃湯這類熱量和油脂可能較高的選項，蔬菜清湯會是更穩妥的搭配。一方面能增加蔬菜攝取，另一方面也能補充水分、提升飽足感。若當餐買不到湯品，改搭無糖豆漿也是實用的替代方案。

最後水餃的份量也很重要，女生建議約 8 顆、男生約 10 顆，再搭配蔬菜湯或無糖豆漿，會是相對剛好的吃法，若本身有控制體重、慢性病飲食管理需求，建議依照個人狀況調整。

關鍵字：

水餃, 營養搭配, 外食族, 健康飲食, 沾醬秘訣

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