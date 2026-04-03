亮珠寶／藍色風潮來襲　伯爵漸層藍色調好美

▲伯爵Possession Vibrant系列18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊與戒指。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年春夏珠寶圈藍色風潮來襲，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Lucky Spring系列新添黃K金珠寶鑲嵌藍色瑪瑙與青金石珠寶，LV（Louis Vuitton，路易威登）Color Blossom珠寶系列則首度加入珠寶界罕見的海軍藍蘇打石（亦稱為方納石），巧合的是PIAGET（伯爵）最新Possession Vibrant Palace珠寶，也結合方納石、耳其石與藍線石，交織出層次豐富的迷人藍調。





▲伯爵Possession Vibrant Palace系列18K玫瑰金彩色寶石鑽石戒指。

伯爵最新Possession Vibrant Palace系列共推出12款作品，為品牌標誌性的 Possession系列注入嶄新活力。品牌精選土耳其石、方鈉石與藍線石如拼圖般排列繞成圓，結合招牌宮廷式飾紋，並配合拋光圓模邊飾與半月形鑲嵌美鑽，時髦摩登，Possession經典的旋轉設計也融入其中，增添佩戴樂趣。





▲伯爵奢華版的Possession Vibrant系列18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊。





▲伯爵Possession Vibrant Palace系列18K玫瑰金彩色寶石鑽石手鐲。

Possession Vibrant Palace系列從生活珠寶到奢華版本均備，單枚鍊墜有中型與大型款可供選擇，戒指亦有寬窄版兩種設計，而奢華版手鐲與項鍊則由鏤空鑲鑽搭宮廷飾紋小圓墜與鑲嵌藍色調寶石的圓墜交錯排列，風格華美。伯爵同時推出18K玫瑰金鐫刻Décor Palace宮廷式雕刻飾紋與鑲嵌單顆土耳其石的秀氣項鍊與手鍊，滿足不同風格的品味人士。





▲伯爵Possession Vibrant Palace系列18K玫瑰金土耳其石鑽石手鍊。

LV今年歡慶Monogram帆布誕生130周年，特別壯大以此經典圖案為主軸的Color Blossom珠寶系列，28件新品中首度加入蘇打石，其性質堅硬且相對不透明，為了呈現絕佳對稱性與光線反射，原石需經過比平面寶石長達五倍的研磨與立體雕刻過程，款式包含星星與太陽圖案的吊墜、長項鍊、多圖案手鍊以及鑲嵌鑽石的開口戒指與耳釘，與不同寶石的款式均能完美混搭。





▲LV Color Blossom Mini Star黃K金戒指鑲嵌蘇打石及鑽石，110,000元。（圖／LV提供，以下同）





▲LV Color Blossom BB Star and Sun Multi-Motif長項鍊，1,310,000元