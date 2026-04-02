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最近常因一點小事就發火？5 招教你快速穩定情緒

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▲▼5招穩定情緒。（圖／翻攝自FB/翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲情緒起伏大要想方法幫大腦降溫。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

如果你發現自己最近變得特別容易不耐煩、甚至一點小事就想發火，可能是壓力與生活節奏累積的結果，想讓情緒回到穩定，不需要強迫壓抑，而是透過5個可執行的方法，慢慢幫身體與大腦降溫。

當睡眠不足、工作壓力高，或長時間處於資訊過載的狀態，大腦會更容易疲勞，也會降低情緒調節能力。這時候即使是平常能接受的小事，也可能被放大成不耐與怒氣。觀察自己的作息與壓力來源，是調整情緒的第一步。

#用節奏呼吸幫自己慢下來

情緒快要失控時，可以試著放慢呼吸，例如吸氣數秒、停頓、再慢慢吐氣，重複幾輪，有助於讓身體從緊繃狀態回到較平穩的節奏。

#讓身體動起來釋放壓力

當情緒堆積，身體其實也會跟著緊繃。透過走路、伸展或簡單運動，可以幫助釋放壓力荷爾蒙，讓整體狀態稍微鬆開。重點不是強度，而是讓自己從「卡住」的狀態轉為流動。

#從飲食與作息穩定情緒基礎

長時間不規律進食、過量咖啡或熬夜，都可能讓情緒更容易起伏。維持基本的吃飯與睡眠節奏，有助於讓身體回到穩定，也會連帶影響情緒表現。

#把感受說出來或寫下來

很多時候的怒氣，來自長期沒有被整理的壓力，試著把想法寫下來，或與信任的人聊聊，可以幫助釐清情緒來源，而不是一直卡在表面的不爽。

#先離開當下情境，避免衝動反應

當你意識到自己快要爆發時，可以先暫停對話或離開現場，給自己一段冷卻時間。這不是逃避，而是避免在情緒最高點做出傷人的決定。等心情穩定後再回來處理，通常會更有效率。

關鍵字：

壓力, 情緒管理, 睡眠, 呼吸法, 運動

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