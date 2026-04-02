路易威登首間彩妝沙龍開了！唇膏、潤唇、眼影熱銷清單公開

▲台灣首間路易威登彩妝沙龍進駐台北微風信義2F。

記者曾怡嘉／台北報導

路易威登全台首間「La Beauté彩妝實驗沙龍」正式進駐台北微風信義，即日起對外開放。以「實驗室」為概念，結合品牌一貫的旅行精神與創意語彙，不只空間有看頭，連彩妝品項也同步掀起討論熱度。

▲妝藝巧手區可由專業彩妝師幫忙試妝。

▲1樓通往2樓的樓梯陳列也相當有設計感。

主打沉浸式體驗的「La Beauté彩妝實驗沙龍」，整體空間圍繞經典唇膏色號「854路易紅」打造，延伸出具有實驗感的風格設定。現場規劃三大區域分別為「彩妝之殿」：展示由彩妝創意總監 Pat McGrath 打造的系列作品、「幻妝體驗區」：透過虛擬科技嘗試不同妝容風格、「妝藝巧手」：由專業彩妝師依個人條件提供建議，讓你踏進這裡不僅是購物，更像一場可以「試、玩、體驗」的美妝空間。

▲LV Rouge 唇膏，#202，5,000元。

▲LV Rouge 唇膏，#203，5,000元。

其中最具討論熱度就屬唇膏系列莫屬，品牌分享像是日常玫瑰調和暖橘色調最受歡迎，其中#202瑰麗旅程屬於乾燥玫瑰色，溫柔又好駕馭；#203榮耀使命則是帶紫的藕粉玫瑰；#108絲路香韻為橘紅帶肉桂調，相當顯白。

▲LV Baume 潤唇膏，#000，5,000元。

▲LV Baume 潤唇膏，#020，5,000元。

除了唇膏，潤色保養二合一的潤唇膏也是熱賣單品，#020瑰麗本色帶著淡淡的玫瑰透感，幫助自然提升氣色；#000白日夢想家屬於透明光澤感，可以和任一顏色混搭；#030柔光綺夢則是珍珠粉紅色，即便是淡妝也很能駕馭。

▲LV Ombres 眼影盤，#150，5,000元。

而外型美到難以忽視的眼影盤，人氣最高的就屬大地色最百搭，像是#650 Waking Dawn暖金日出色調，明亮有精神；

#150 Beige Memento為米棕大地色，怎麼搭都不出錯；#350 Dazzling Gaze則是粉金色系，柔和又有存在感。

為歡慶首家「La Beauté彩妝實驗沙龍」，本次活動亦推出獨家美妝拍貼機，僅須加入成為「路易威登台灣官方LINE帳號」好友，即可體驗路易威登專屬拍貼機照片服務。

CELINE 霧光潤唇膏全系列8款色選也正式上市，此次推出的 8 款色選，包括 1 款通用透明色及 7 款可疊加顯色的有色唇膏，在自然妝效與色彩表現之間取得精妙平衡，體現品牌一貫的法式優雅與從容日常，潤唇膏採用多面切割的銀色外殼，並以浮雕工藝飾以品牌標誌性 “Triomphe” 圖案，彰顯高訂的精緻工藝。