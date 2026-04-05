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舒淇現身米蘭街頭一身皮革套裝帥又美！高級感秘訣藏在BV新編織包GIORNO

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記者鮑璿安／綜合報導

女星舒淇最近多了導演身分，執導的電影《女孩》引起廣大回響，而她也并未停下脚步，最近現身米蘭街頭，一身隨性卻極具質感的造型格外吸睛，以全套深橄欖綠皮革造型亮相，手拿 BOTTEGA VENETA全新包款，將 一貫的內斂奢華詮釋得恰到好處，完美呼應「Quiet Luxury」美學。

▲▼ 舒淇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒淇 。（圖／品牌提供）

▲舒淇在造型上選擇俐落剪裁的皮革外套與同色系皮革長褲成套搭配 。（圖／品牌提供）

舒淇在造型上選擇俐落剪裁的皮革外套與同色系皮革長褲成套搭配，內搭簡約白色背心，透過色彩與材質對比，勾勒出率性又不失柔和的女性輪廓。微敞的外套穿法與自然垂落的髮絲，讓整體看來毫不費力卻充滿時髦態度。

▲▼ 舒淇 。（圖／品牌提供）

最吸睛的亮點，莫過於手中那只 BOTTEGA VENETA 全新 GIORNO 系列包款。包身延續品牌標誌性的 Intrecciato 編織皮革工藝，以柔軟小牛皮打造，線條簡潔、結構輕盈，展現高度實用性與現代感。摺疊式包身設計讓包款可隨使用情境自由轉換，無論手拿或隨性抱於胸前，都散發不經意的摩登氣息。

台灣女星舒淇是大家心目中公認的時髦代表，日前她在米蘭看秀征戰時裝周，也驚喜現身運動品牌FILA MILANO 2026秋冬系列秀場，與韓星品牌大使韓韶禧同框並留下神顏美照，兩人年紀相差17歲，但狀態都十分驚艷，在社群上引發討論。

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

舒淇以棕色皮革外套搭配黑色A字裙亮相，俐落剪裁中帶有一絲復古氣息，腳踩米白平底鞋與橘棕襪點綴，呼應整體造型，既率性又不失柔和氣質。韓韶禧則選擇灰色成套西裝造型，肩背黑色弧形包款，而腳上那雙搶眼的嫩綠色球鞋，正是將於5月發售的「Ritmo Sleek」。輕量流線鞋身結合復古跑鞋輪廓與現代科技細節，將性能隱於設計之中，完美體現FILA MILANO將運動語彙融入正式穿搭的理念。兩人並肩坐在秀場頭排，露出自然的微笑十分吸引人。

關鍵字：

舒淇, 米蘭時尚, 皮革造型, BOTTEGAVENETA, QuietLuxury

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