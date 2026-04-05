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舒華戶外風美照帶貨SKECHERS厚底鞋！ECCO聯名機能潮流＋繽紛美學全到位

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著「Urban Outdoor」成為2026春季關鍵字，城市與戶外的界線逐漸模糊，穿搭也從單一機能轉向風格與實用並存。SKECHERS 此次找來i-dle台灣成員舒華演繹全新城市戶外造型，以可甜可鹽的個人特質，重新詮釋機能風格，同款話題單品也同步揭曉了。

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲舒華在造型中透過輕戶外輪廓單品，搭配細膩線條與柔和色系，讓整體看起來既有機能感又不失女性氣質。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

舒華在造型中透過輕戶外輪廓單品，搭配細膩線條與柔和色系，讓整體看起來既有機能感又不失女性氣質。她腳上的兩款核心鞋履D’LITE MAX與D’LITES HIKER，正是串聯整體風格的關鍵。前者以厚底結構結合多材質拼接，延續復古老爹鞋輪廓，同時提升長時間行走的緩震與支撐；後者則強調包覆與穩定性，搭載耐磨大底與瞬穿設計，讓城市與戶外場景之間的切換更為流暢。

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲ECCO本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列。（圖／品牌提供）

ECCO 本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列，從戶外機能到都會優雅，勾勒出更完整的春夏穿搭輪廓。其中最受矚目的鞋款之一，便是ECCO x White Mountaineering全新BIOM 2.2 MAX，以近年熱門的「Shandal」混種涼鞋為靈感，融合涼鞋的透氣結構與運動鞋的包覆支撐，在外型上呈現鏤空與流線設計，同時兼顧夏季所需的清爽與保護力。鞋款運用品牌皮革與科技織物打造，搭載BIOM自然律動科技與輕量中底，不僅提升回彈與穩定性，也讓整體腳感更貼近自然步態。而在ECCO x NRL系列中，則以女性視角出發，透過高彩度配色與俐落剪裁，讓機能鞋履多了幾分時裝感。同樣延伸BIOM鞋款科技，兼顧輕盈與穩定，讓穿搭不再受限場域，無論是通勤、運動或日常外出，都能維持風格一致。

關鍵字：

UrbanOutdoor, 機能穿搭, 舒華, SKECHERS, ECCO

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