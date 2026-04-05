Jennie透紗禮服太仙！露不科學纖腰「中空超性感」力挺設計師好友

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie再度以時尚話題席捲首爾，近日現身 Museum SAN 出席 Jacquemus 活動，以行動支持設計師好友Simon Porte Jacquemus，Jennie一身全黑造型低調卻極具張力，露出性感的纖細腰身，一舉一動十分迷人，也再次展現她駕馭高端時裝的獨特氣場。





▲Jennie 選穿品牌特別打造的黑色透紗禮服。（圖／翻攝自Jennie IG）

這回 Jennie 選穿品牌特別打造的黑色透紗禮服，以輕盈薄透材質疊加，營造若隱若現的層次感。上身寬鬆輪廓搭配飄逸長袖設計，隨著動作自然擺動，為整體造型增添柔和流動感；內搭貼身剪裁則巧妙勾勒身形線條，在性感與優雅之間取得平衡。下身則以合身黑色短裙收束比例，裙身微微拼接透紗荷葉邊，延續輕盈語彙，同時讓整體輪廓更顯俐落。

配件部分同樣話題十足，Jennie 手拎 Jacquemus 全新包款「Le Valerie」，以簡潔結構搭配圓潤線條，低調中帶有雕塑感。這款包以設計師母親命名，靈感來自鄉村與親情，透過溫潤輪廓與細膩細節，為整體黑色造型注入一絲柔軟情感，也呼應 Jennie 一向擅長的「剛柔並濟」風格。

