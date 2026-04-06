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紅豆功效有哪些？6大好處＋禁忌一次看，減脂也能吃不踩雷

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▲▼紅豆營養好處。（圖／Unsplash）

▲紅豆的營養密度相當高。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

飯後來碗紅豆湯好療癒，營養師高敏敏分享，紅豆雖然常見於甜品，但其實是營養密度相當高的豆類食材，只要掌握正確吃法，不只能滿足口腹之慾，也能為健康加分，以下為紅豆6大好處，讓你一次看懂。

#抗氧化支持

紅豆含有多酚類成分，是常見的植物性抗氧化來源之一，有助對抗自由基、減少氧化壓力。對於日常保養與飲食均衡來說，是容易取得的食材選項。

#促進腸道順暢

豐富的膳食纖維能幫助腸胃蠕動、改善排便狀況，對外食族或蔬菜攝取不足的人特別有幫助。

#孕期營養輔助

紅豆含有葉酸與鐵，為孕期常見營養素來源之一，有助支持胎兒發育與補充營養，實際需求仍建議依專業評估。

#心血管保健

紅豆中的鉀有助於維持電解質平衡，幫助穩定血壓，對於攝取過多鈉的飲食型態具有調節作用。

#放鬆與助眠支持

含有鎂元素，能協助神經與肌肉放鬆，對於壓力大或睡眠品質不佳族群，是飲食上的加分選項。

#改善水腫問題

鉀有助於排除體內多餘鈉與水分，對於久坐、水腫或生理期不適者，在飲食中適量補充可帶來幫助。

▲▼紅豆營養好處。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

我們常聽說紅豆水能消水腫，那麼紅豆水和紅豆湯有何不同呢？其實兩者的差別在於烹煮程度。未煮破的紅豆釋放的是水溶性營養與礦物質，口感較清爽；而煮至裂開的紅豆則能完整攝取膳食纖維與澱粉，飽足感較高。不過紅豆湯的熱量常來自額外添加的糖，因此建議選擇無糖或低糖版本更理想。

營養師建議自己煮紅豆湯能幫助控制糖分和熱量攝取，也因為紅豆屬於澱粉類，應與主食做替換而非額外增加，同時搭配蛋白質來源讓營養更均衡。腸胃敏感者應從少量開始，並確保充分浸泡與煮軟，以減少不適。

雖說紅豆好處多，營養師也提醒以下4種人要少吃，腎臟病患者需留意鉀攝取；控醣族應將紅豆納入碳水計算；腸胃敏感者避免一次攝取過多；減脂者則需特別注意糖分來源，避免高糖紅豆甜品。

關鍵字：

紅豆, 營養, 健康, 抗氧化, 助眠

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