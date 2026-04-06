心理離職是什麼？5大徵兆曝光　中了代表你真的累了

▲若是最近工作處於低氣壓，請檢視一下你的狀態。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

心理離職（Quiet Quitting）成為近年熱門職場關鍵字，指的是員工每天照常上班、任務也有完成，卻少了過去的投入與熱情？這種「人還在、心已退場」的狀態，正是心理離職最典型的樣貌，盤點心理離職5大徵兆，看看你中了幾個？

#只完成最低工作要求

開始只專注於「把事情做完」，而不是「把事情做好」。對於額外任務、加碼表現或主動承擔責任的意願明顯下降，工作變成單純的待辦事項。

#不再主動爭取機會

過去可能會積極參與專案或提出想法，但現在選擇保持低調，不特別表現，也不刻意爭取曝光或升遷機會。

#對工作成果逐漸無感

對績效評價、主管回饋甚至升遷機會開始缺乏情緒反應，無論好壞都不再有明顯波動，成就感明顯降低。

#情緒與工作切割明顯

下班後不再查看訊息、不願延伸任何工作相關事務，甚至在心理上刻意與職場保持距離，降低情緒投入。

#對人際與團隊互動冷感

原本的同事交流或團隊合作變得敷衍，參與感下降，對公司文化或團隊氛圍逐漸失去興趣。

心理離職通常來自長期累積的壓力與失衡，例如工作過勞、回報不對等或缺乏成就感。當努力與期待不再成正比，有些人會選擇降低投入，作為一種相對溫和的自我保護方式。

若察覺自己有類似狀態，可以先盤點讓你疲憊的來源，並嘗試建立工作界線，例如明確區分上下班時間。同時也可以透過溝通或調整工作內容，讓你重新找回掌控感。