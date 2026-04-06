這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

想遠離癌症，除了定期檢查，飲食選擇也很關鍵，營養師孫語霙表示，有些看似日常的食物，其實潛藏風險，以下3種食物，少吃為妙！

#加工肉品

香腸、培根、臘肉等加工肉品，常因保存需求加入亞硝酸鹽等添加物，在高溫烹調下可能產生對健康不利的物質。再加上脂肪含量偏高，若長期大量攝取，對身體負擔較大。日常飲食建議以新鮮原型食材為主，將加工肉品視為偶爾攝取的選項，而非餐桌常態。

#酒精

酒精被視為與多種健康風險相關的因子之一，特別是長期過量飲用，可能增加肝臟與消化道負擔。若有飲酒習慣，建議控制頻率與份量，例如偶爾小酌即可，並避免長期累積攝取量。重點在於節制，而非完全忽略風險。

#過期或變質的花生與堅果

花生及其製品若保存不當或過期，可能產生黃麴毒素，這是一種需特別留意的天然毒素。除了花生本身，像花生醬、堅果、五穀類等也可能有類似風險。若出現異味、發霉或已過保存期限，建議直接丟棄，避免食用。

營養師孫語霙最後也提醒，日常飲食中，建議以「原型食物」為主，例如新鮮蔬菜、豆類與未加工肉類，並減少加工食品比例。同時，注意保存期限與儲存方式，避免食材變質，飲酒則應控制頻率與份量，讓身體有足夠的調節空間。