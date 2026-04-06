fb ig video search mobile ETtoday

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

想遠離癌症，除了定期檢查，飲食選擇也很關鍵，營養師孫語霙表示，有些看似日常的食物，其實潛藏風險，以下3種食物，少吃為妙！

▲▼增加癌症風險食物。（圖／Unsplash）

#加工肉品

香腸、培根、臘肉等加工肉品，常因保存需求加入亞硝酸鹽等添加物，在高溫烹調下可能產生對健康不利的物質。再加上脂肪含量偏高，若長期大量攝取，對身體負擔較大。日常飲食建議以新鮮原型食材為主，將加工肉品視為偶爾攝取的選項，而非餐桌常態。

#酒精

酒精被視為與多種健康風險相關的因子之一，特別是長期過量飲用，可能增加肝臟與消化道負擔。若有飲酒習慣，建議控制頻率與份量，例如偶爾小酌即可，並避免長期累積攝取量。重點在於節制，而非完全忽略風險。

▲▼增加癌症風險食物。（圖／Unsplash）

#過期或變質的花生與堅果

花生及其製品若保存不當或過期，可能產生黃麴毒素，這是一種需特別留意的天然毒素。除了花生本身，像花生醬、堅果、五穀類等也可能有類似風險。若出現異味、發霉或已過保存期限，建議直接丟棄，避免食用。

營養師孫語霙最後也提醒，日常飲食中，建議以「原型食物」為主，例如新鮮蔬菜、豆類與未加工肉類，並減少加工食品比例。同時，注意保存期限與儲存方式，避免食材變質，飲酒則應控制頻率與份量，讓身體有足夠的調節空間。

關鍵字：

抗癌飲食, 加工肉品, 酒精危害, 堅果保存, 營養健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比努力更重要的事　5 個「職場生存法則」越早懂越好

比努力更重要的事　5 個「職場生存法則」越早懂越好

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞

選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞

公認雙面人星座Top 3 ！第一名最難看透　表面一套內心想超多 台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看 星巴克4／7起「連續兩天買一送一」　星禮程會員爽賺一杯 7個「超小臥室」的收納建議　試試重新思考你的衣櫃 「零成本變美」的6個日常微習慣　慢慢養出自然精緻感 梁詠琪50歲生日「自然凍齡」！每天吃納豆加1杯養出不老體質　素顏仍美 他對你好，不代表喜歡！最容易讓人暈船的「5種錯覺」快搞懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面