感情還在卻越來越遠！「騎驢找馬」5種變化藏不住

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自FB/tvN Drama

當另一半開始變冷淡、互動變少，很多人會懷疑是不是「騎驢找馬」，發現對方開始變得若即若離，你心裡其實多少有底，只是還在說服自己不要多想。以下幾個跡象幫你判定兩人感情狀況，即便表面還維持關係，私下他可能開始留意其他可能性，讓你心裡提早有個底。

#聊天變得很「功能性」

以前會分享生活、講廢話、聊一整天，現在只剩「吃了沒」「到家了」。不是沒聯絡，而是聊天變成交代行程，少了情緒跟溫度，讓人感覺少了關心，聊天內容只是例行公事而已。

#開始變得不好約、沒那麼想見你

以前再忙都能擠時間，現在動不動就「最近比較累」「再看看」。不是完全拒絕，而是優先順序明顯往後放。如果不提出要見面約會，他好像也無所謂，做什麼事情都意興闌珊。

#你變得很難走進他的生活

他的朋友、行程、甚至日常細節，你越來越不清楚。不是刻意說謊，而是「沒有打算讓你知道」，如果想要細問，他可能就用這個朋友你不認識而帶過，感覺他不知道在忙什麼。

#談到未來就開始模糊

你問下個月去哪、之後有沒有什麼計畫，他的回答開始變得很保留，甚至輕描淡寫帶過，沒有想把你放進長期規劃裡，有時候聊到未來，你能感受他很放空。

#你開始常常懷疑自己是不是想太多

你開始變得沒有安全感，其實不是你多想，而是對方給你的感覺，已經不像一段穩定的關係。