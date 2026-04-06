戀愛前後判若兩人！反差最大星座TOP5，第1名根本變成另一個人

▲有些星座戀愛前後態度差異很大。（圖／翻攝自FB/Jtbc Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人戀愛前後差很大，其實和星座的隱藏性格大有關係，盤點戀愛前後反差最大的TOP5星座，他們不是變了，而是「本來就這樣，只是你後來才看到」。戀愛初期的濾鏡，往往讓人忽略真實個性，一旦進入穩定關係，反差就會慢慢浮現。

#第5名 天秤座

天秤在戀愛初期幾乎是完美情人，體貼、善解人意、也很會製造氛圍。但一旦關係穩定，就容易回到自己的節奏，熱情感下降，甚至讓人覺得「怎麼變冷了」。其實不是不愛，而是他們本來就需要空間與平衡。

#第4名 雙子座

雙子在曖昧期可以說是最會撩的星座之一，話多又有趣，讓人很快陷進去。但交往後，新鮮感一過，情緒與熱度就容易起伏，忽冷忽熱的反差感特別明顯。

#第3名 獅子座

獅子在戀愛前期非常積極，願意付出、也很有存在感。但進入關係後，如果沒有得到相對應的回饋，就可能慢慢收起熱情，變得比較在意自己的感受，反差來自「期待落差」。

#第2名 處女座

曖昧時的處女座通常會收斂自己，展現溫和與體貼。但在一起後，真實個性會慢慢出現，開始在意細節、甚至變得有點挑剔，其實不是故意找麻煩，而是他們對關係的要求本來就高。

#第1名 射手座

射手座在戀愛初期非常主動、直接又熱情，很容易讓人覺得「被捧在手掌心」。但一旦進入穩定關係，他們對自由的需求就會浮現，開始不喜歡被限制，讓另一半感受到明顯落差。