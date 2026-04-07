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星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

連假後的第一個上班日，星巴克今（4／7）針對星禮程會員，祭出買一送一優惠，無論是連假後的你是疲憊上陣或是悠閒開局，都能喝杯咖啡打打氣！伯朗咖啡館也在今天推出開工日買一送一優惠，不限會員，今日限定一天到店消費美式與拿鐵都能直接賺上一杯。

星巴克  4／7、4／8 連兩日，推出「星禮程 十週年 | 歡慶十週年 會員同慶 TEN TEN開心 好友分享」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋，優惠品項不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲伯朗咖啡館科大店。（圖／品牌提供）

伯朗咖啡館今 4／7 限定一天，推出美式及拿鐵買一送一優惠，限大杯，不限冰熱／同品項，優惠品項以低價品計算（加料品項依份數另外收費），飲品限結帳當日領取。而且旗下門市均有參加，包括特定門市南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市也都能有小確幸。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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